Более 12 тыс. человек воспользовались услугами социального такси в Николаевской области

В Николаевской области более 12 тыс. человек воспользовались услугами социального такси. Фото: Николаевская ОГА

С начала 2026 года услугами социального такси в Николаевской области воспользовались 12 573 человека с инвалидностью.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

По состоянию на 1 августа в области работают 13 специализированных служб перевозки.

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«Они работают в городах Николаев, Южноукраинск, Новая Одесса, Снигуровка, Первомайск, Баштанке и Новом Буге, а также в Домановской, Веселиновской, Коблевской, Казаньковской, Черноморской и Березанской территориальных общинах», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, гражданину или его законному представителю необходимо обратиться в местный центр предоставления социальных услуг. Для регистрации требуются заявление, документ, удостоверяющий личность, и медицинское заключение или справка МСЭК или ЛКК о необходимости использования специализированного транспорта.

Поездку необходимо заказать заранее — за 2–3 дня до запланированного визита. Заявку оформляют через диспетчерскую службу центра.

«Автомобили оснащены гидравлическими или механическими подъемниками, а также пандусами для удобного въезда на инвалидной коляске, в салоне предусмотрены специальные ремни и фиксаторы для безопасной перевозки, в автомобилях есть дополнительные места для лиц, сопровождающих пассажиров», — отметили в ОГА.

В Николаевской области более 12 тыс. человек воспользовались социальным такси. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, тема доступности транспорта для маломобильных людей и людей с инвалидностью не нова для региона. Еще в июле 2024 года Снигуровская община в Николаевской области получила специализированный автомобиль для перевозки маломобильных людей, закупленный на средства ЕС.

Ранее, в июне 2026 года, сообщалось, что в Николаевской области действуют 13 служб перевозки для маломобильных групп населения, которые помогают людям добраться до медицинских, социальных, образовательных и других учреждений.