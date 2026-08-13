 Более 12 тыс. человек воспользовались услугами социального такси в Николаевской области

  • четверг

    13 августа, 2026

  • 26°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 13 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 26° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 15:36, 13 августа, 2026

Более 12 тыс. человек воспользовались услугами социального такси в Николаевской области

На Миколаївщині понад 12 тис. людей скористалися соціальним таксі. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаевской области более 12 тыс. человек воспользовались услугами социального такси. Фото: Николаевская ОГА

С начала 2026 года услугами социального такси в Николаевской области воспользовались 12 573 человека с инвалидностью.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

По состоянию на 1 августа в области работают 13 специализированных служб перевозки.

Реклама

«Они работают в городах Николаев, Южноукраинск, Новая Одесса, Снигуровка, Первомайск, Баштанке и Новом Буге, а также в Домановской, Веселиновской, Коблевской, Казаньковской, Черноморской и Березанской территориальных общинах», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, гражданину или его законному представителю необходимо обратиться в местный центр предоставления социальных услуг. Для регистрации требуются заявление, документ, удостоверяющий личность, и медицинское заключение или справка МСЭК или ЛКК о необходимости использования специализированного транспорта.

Поездку необходимо заказать заранее — за 2–3 дня до запланированного визита. Заявку оформляют через диспетчерскую службу центра.

«Автомобили оснащены гидравлическими или механическими подъемниками, а также пандусами для удобного въезда на инвалидной коляске, в салоне предусмотрены специальные ремни и фиксаторы для безопасной перевозки, в автомобилях есть дополнительные места для лиц, сопровождающих пассажиров», — отметили в ОГА.

На Миколаївщині понад 12 тис. людей скористалися соціальним таксі. Фото: Миколаївська ОВАВ Николаевской области более 12 тыс. человек воспользовались социальным такси. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, тема доступности транспорта для маломобильных людей и людей с инвалидностью не нова для региона. Еще в июле 2024 года Снигуровская община в Николаевской области получила специализированный автомобиль для перевозки маломобильных людей, закупленный на средства ЕС.

Ранее, в июне 2026 года, сообщалось, что в Николаевской области действуют 13 служб перевозки для маломобильных групп населения, которые помогают людям добраться до медицинских, социальных, образовательных и других учреждений.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Война в Украине

Из временно оккупированной Херсонской области вернули 16 детей
В Украину вернули тела 261 погибшего: их предстоит идентифицировать
Международный реестр ущерба от войны расширили: добавили заявления о гуманитарной помощи и разминировании
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве ищут подрядчика для ремонта общежития для переселенцев: стоимость работ оценили почти в ₴8 млн

Юлия Лукьяненко
новости
Судья из Первомайска заявила о давлении из-за с земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело

Алиса Меликадамян
новости
«Стопроцентно сказать невозможно», — в ОВА не знают, когда удастся возобновить реставрацию гимназии №2 в Николаеве

Юлия Бойченко
новости
Творчество, спорт и музыка: сотни людей отпраздновали День молодежи на 8 Причале в Николаеве

Мария Хамицевич
новости
Со стихийных свалок на ремонт дорог и вырубку деревьев: в Центральном районе Николаева перераспределили ₴5,8 млн

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

Международный реестр ущерба от войны расширили: добавили заявления о гуманитарной помощи и разминировании
В Украину вернули тела 261 погибшего: их предстоит идентифицировать
Из временно оккупированной Херсонской области вернули 16 детей

Судья из Первомайска заявила о давлении из-за с земельных дел экс-депутата Корнацкого: прокуратура открыла дело

«Стопроцентно сказать невозможно», — в ОВА не знают, когда удастся возобновить реставрацию гимназии №2 в Николаеве

1 час назад

Для борьбы с гололедом на дорогах Николаева закупят соли на ₴4,7 млн

Главное сегодня