48 пожаров за сутки: в Николаевской области горели дома, лес и пшеница

Пожар в Николаевской области 12 августа. Фото: ГСЧС

За сутки в Николаевской области зарегистрировано 48 пожаров. Среди них был пожар, возникший в результате атаки дрона на Снигуровскую общину.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

За сутки россияне пять раз атаковали Снигуровскую общину дронами «Молния». В селе Тамарине в результате падения боеприпаса и его обломков был поврежден частный дом и загорелся сарай. Спасатели потушили огонь на площади 25 квадратных метров.

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Еще три пожара произошли в жилом секторе по другим причинам. В селе Центральное горело хозяйственное сооружение, в Белоусовке — также хозяйственное здание. А в Кривом Озере огонь охватил двухэтажный дом и припаркованный рядом автомобиль. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Также в селе Пески Баштанского района загорелся хвойный подстил в лесном урочище. Спасатели вместе с лесниками не дали огню распространиться на деревья. Пожар потушили на площади 1,5 гектара.

В Шевченковской общине огонь уничтожил 5 гектаров пшеницы. Остальные возгорания произошли на открытых территориях — горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

Больше всего пожаров зафиксировали в Николаевском районе — 16. В Баштанском районе произошло 12 пожаров, в Первомайском и Вознесенском — по 8, еще четыре — в Николаеве. Общая площадь пожаров превысила 33 гектара — это примерно 46 футбольных полей.

Пожар в Николаевской области 12 августа. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области 12 августа. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области 12 августа. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области 12 августа. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области 12 августа. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области 12 августа. Фото: ГСЧС

Напомним, что после 48 пожаров 11 августа ГСЧС обратилась к жителям Николаева с призывом «не создавать лишнюю работу спасателям».