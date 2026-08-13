 Атака дронов на Николаевскую область: повреждены гражданское судно и жилые дома

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Атака дронов на Николаевскую область: повреждены гражданское судно и жилые дома

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Архивное фото: НикВести

За прошедшие сутки, 12 августа, россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками. Под ударом оказались портовая инфраструктура Николаевского района и Снигиревская громада.

В Николаевском районе ударные БПЛА «Shahed» повредили гражданское судно, сообщили в Николаевской ОГА.

Снигиревскую громаду пять раз атаковали дронами «Молния». В селе Тамарине повреждены частный дом и хозяйственное здание. Люди не пострадали.

Напомним, что за сутки до этого россияне девять раз атаковали Снигуровскую общину беспилотниками «Молния». Тогда пострадали двое мужчин, были повреждены жилые дома, учебные заведения, торговые объекты и транспорт.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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