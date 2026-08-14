В результате обстрела в Николаевской области пострадала женщина — её госпитализировали

В результате обстрелов в Николаевской области пострадала женщина. Иллюстративное фото: koda.gov.ua

Сегодня днём, 14 августа, российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками «Shahed». В результате атаки пострадала 59-летняя женщина.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Она находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в Николаевской области за последние сутки были зафиксированы атаки на Снигиревскую и Куцурубскую громады.

Снигиревскую громаду дважды атаковали беспилотниками «Молния» — вчера и сегодня утром. В селе Тамарино поврежден дом культуры, а в Снигиревке — учебное заведение.

Кроме того, вчера Куцурубская громада подверглась удару, предположительно, из реактивной системы залпового огня. Люди не пострадали.