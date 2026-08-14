В результате обстрела в Николаевской области пострадала женщина — её госпитализировали
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Сегодня днём, 14 августа, российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками «Shahed». В результате атаки пострадала 59-летняя женщина.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов.
Пострадавшую женщину госпитализировали. Она находится в состоянии средней тяжести.
Напомним, что в Николаевской области за последние сутки были зафиксированы атаки на Снигиревскую и Куцурубскую громады.
Снигиревскую громаду дважды атаковали беспилотниками «Молния» — вчера и сегодня утром. В селе Тамарино поврежден дом культуры, а в Снигиревке — учебное заведение.
Кроме того, вчера Куцурубская громада подверглась удару, предположительно, из реактивной системы залпового огня. Люди не пострадали.
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