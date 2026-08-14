Дом культуры и учебное заведение пострадали в результате атак на населенные пункты Николаевской области

Последствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаевской области за последние сутки зафиксированы атаки на Снигиревскую и Куцурубскую громады.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Снигиревскую громаду дважды атаковали беспилотниками «Молния» — вчера и сегодня утром. В селе Тамарино поврежден дом культуры, а в Снигиревке — учебное заведение.

Кроме того, вчера Куцурубская громада подверглась удару, предположительно, из реактивной системы залпового огня. Люди не пострадали.

Напомним, что за сутки до этого обстрела Снигиревскую громаду пять раз атаковали дронами «Молния». Тогда в селе Тамарине были повреждены частный дом и хозяйственное здание.