Киевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине: полиция отмывала его 5 часов
-
- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
-
-
В Святошинском районе Киева позапрошлой ночью мужчина решил ограбить магазин. Чтобы замаскироваться, он обмазался смолой, а затем начал убегать от охранников. Мужчину задержали патрульные с мешком похищенного, а затем отмывали пять часов.
Об этом сообщили в Главном управлении полиции Киевской области.
26-летний мужчина залез в бочку со смолой, стоявшую на территории строительной площадки, чтобы стать незаметным в темноте. Затем он разбил ногой стеклянную дверь и проник в магазин. В мешок он собрал сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и влажные салфетки. Больше он унести не смог: ему помешали охранники магазина, от которых он бросился бежать.
По дороге домой мужчина начал бросать камни в окна лицея. В этот момент его обнаружили правоохранители и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Однако, чтобы доставить мужчину в управление полиции, его нужно было вымыть.
«Для этого правоохранители потратили более пяти часов, щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства», — сообщили в полиции.
Следователи Святошинского управления полиции предъявили ему подозрение по части 4 статьи 186 и части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — грабеж и хулиганство.
Напомним, Ингульский районный суд Николаева признал мужчину виновным в открытом хищении товара из магазина «Аврора» и приговорил его к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Последние новости про: Кража
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести