 Киевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине: полиция отмывала его 5 часов

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Главная Новости Инциденты 14:48, 14 августа, 2026

Киевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине: полиция отмывала его 5 часов

Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяЖитель Киева обмазался смолой перед кражей в магазине. Фото: Нацполиция

В Святошинском районе Киева позапрошлой ночью мужчина решил ограбить магазин. Чтобы замаскироваться, он обмазался смолой, а затем начал убегать от охранников. Мужчину задержали патрульные с мешком похищенного, а затем отмывали пять часов.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Киевской области.

26-летний мужчина залез в бочку со смолой, стоявшую на территории строительной площадки, чтобы стать незаметным в темноте. Затем он разбил ногой стеклянную дверь и проник в магазин. В мешок он собрал сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и влажные салфетки. Больше он унести не смог: ему помешали охранники магазина, от которых он бросился бежать.

По дороге домой мужчина начал бросать камни в окна лицея. В этот момент его обнаружили правоохранители и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине. Фото: Нацполиция
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине. Фото: Нацполиция
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине. Фото: Нацполиция

Однако, чтобы доставить мужчину в управление полиции, его нужно было вымыть.

«Для этого правоохранители потратили более пяти часов, щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства», — сообщили в полиции.

Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине. Фото: Нацполиция
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине. Фото: Нацполиция
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиевлянин обмазался смолой перед кражей в магазине. Фото: Нацполиция

Следователи Святошинского управления полиции предъявили ему подозрение по части 4 статьи 186 и части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — грабеж и хулиганство.

Напомним, Ингульский районный суд Николаева признал мужчину виновным в открытом хищении товара из магазина «Аврора» и приговорил его к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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