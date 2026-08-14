Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК

Эвакуация, организованная Красным Крестом. Иллюстративное фото redcross.org.ua

Водители Херсонского областного отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины сегодня, 14 августа, эвакуировали из Херсона маломобильную семью. В частности, в автомобиле находились 3-летний ребенок, мужчина с ампутированными ногами и бабушка. Возле села Шевченково в Николаевской области их остановила полиция, усомнившаяся в трезвости водителя. Но вместо проверки в больнице доставила его в ТЦК в Николаеве.

Об этом рассказал «НикВести» командир Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Общества Красного Креста Николай Тараненко.

Командир отряда рассказал, что сейчас ситуация с безопасностью ухудшилась, поэтому к ним обращается много людей по поводу эвакуации. Сегодня одна машина отправилась в Кропивницкий. Во второй находились шесть человек, в том числе маломобильная семья: 3-летний ребенок, отец с ампутированными ногами и бабушка, больная раком.

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Николай Тараненко отметил, что семью забрали на бронированном автомобиле, поскольку заехать к месту эвакуации на «скорой» невозможно из-за обстрелов. Затем в эвакуационный «улей» посадили всего шесть человек.

Руководитель отряда быстрого реагирования подтвердил, что водителю не удалось вовремя оформить бронирование. Но с этим проблем, по словам Николая Тараненко, не было: полиция видела, что в приложении «Резерв+» всё было в порядке, и пропускала.

Но сегодня полиция возле села Шевченково задержала эвакуационный экипаж. По словам Николая Тараненко, по громкой связи он просил полицию не препятствовать и посмотреть, кто едет в машине. Людей нужно было до темноты довезти в Умань, чтобы вернуться.

На блокпосту Николая Тараненко встретила полиция, сотрудники ТЦК не подошли. Полицейские сказали, что им не понравился цвет лица водителя — слишком бледный. Его собрались везти на освидетельствование на предмет употребления алкоголя или наркотиков.

— Я возвращаюсь к этим полицейским. Ко мне подходит майор, это старший этого блокпоста, и говорит: «Вы же понимаете, если бы он поехал с нами раньше, мы бы уже спокойно уехали, всё было бы хорошо». Я снова спрашиваю, что с водителем. Они говорят: он бледный, нужно сделать анализ крови на алкоголь и наркотические вещества. Я сказал, что нет вопросов. Они сажают нашего водителя в гражданскую машину, там были какие-то два парня без знаков различия, в штатском. Пока я вернулся, они нажали на газ и уехали. Они сбежали, по сути похитили человека: в машине остались телефон, документы, все вещи Александра, — рассказал руководитель отряда.

Николай Тараненко говорит, что эта машина ехала со скоростью более 100 км/ч, что её не смогли догнать. Куда увезли водителя, было неизвестно. Впоследствии выяснилось, что ТЦК доставляет людей в Дубки в Николаеве. Туда и приехали, где им подтвердили, что водителя привезли.

В ТЦК руководителя отряда не пустили. Поэтому Николай Тараненко вызвал полицию и написал заявление, а затем обратился к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Стало известно, что водителя задержали представители Баштанского отдела полиции и ТЦК.

В полиции, по словам Николая Тараненко, сказали, что нарушение есть и будут разбираться. А в районном ТЦК ответили, что водителя привезла полиция, поэтому вопрос не к ним. Но добиться ничего не удалось.

— Я позвонил руководителю, говорю: «Ребята, как так?». Руководитель отвечает: «Ну, так получилось». Я звоню представителю Верховной Рады по правам человека. Он говорит: «Если это баштанский полицейский, баштанский РТЦК, у меня не говорит, на них более сотни обращений». То есть вы не первый, не последний. Такая ситуация, это система, — отметил Николай Тараненко.

Людей, которые были в эвакуационном автомобиле, забрал второй экипаж, который развернули по пути в Кропивницкий.

— Я так понимаю, что Баштанская РТЦК и Баштанский отдел полиции — это какое-то отдельное государство, которое живет по своим собственным каким-то законам. Они подрывают доверие. Понимаете, полицейский сослался на свои полномочия, официально потребовав пройти обследование на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Если бы мы отказались, они бы сказали, что мы употребляем наркотики, и всё. То есть он обманным путём задержал нашего пилота и просто уехал, сдал и всё. И даже нет раскаяния. Я ему звонил, спрашиваю: «Что ты наделал?». Он говорит: «У меня есть указание», — отметил руководитель отряда.

По словам Николая Тараненко, водителя задержали в 7 утра. А в «Резерв+» в 15:33 пришло уведомление, что он в розыске.

— Они сейчас сделали всё, чтобы его объявили в розыск. И в 16:49 ТЦК отозвали обращение в полицию. То есть, они сейчас заметают следы, — предполагает Николай Тараненко.

Он считает ситуацию вопиющей.

— Поймите, полицейский видел этого трехлетнего ребенка, видел эту лежачую бабушку и этого мужчину с ампутированными конечностями. Он заглянул в салон, он всё это видел, — отметил руководитель отряда.

В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области после распространения видео остановки водителя сообщили, что, по предварительной информации, инцидент произошел сегодня, 14 августа, на трассе «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» вблизи поселка Шевченково в Николаевской области.

В полиции отметили, что группа оповещения — военнослужащие ТЦК и СП, а также полицейский — проверяли военно-учетные документы.

«В ходе проверки документов водителя было установлено, что у него нет бронирования и он подлежит мобилизации, в связи с чем мужчину впоследствии доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки», — отметили в полиции.

Правоохранители начали проверку, в том числе правомерности действий полицейского во время проверки документов, задержания и доставки водителя в ТЦК.

Напомним, в Николаеве вечером в пятницу, 3 июля, у здания одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки собрались около 50 водителей такси. Они требуют освободить своего коллегу, которого, по их словам, туда незаконно доставили сотрудники патрульной полиции.