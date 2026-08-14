 Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК

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Водителя отряда Красного Креста, который эвакуировал людей из Херсона, полиция Николаевщины отвезла в ТЦК

Евакуація Червоним Хрестом. Ілюстративне фото redcross.org.uaЭвакуация, организованная Красным Крестом. Иллюстративное фото redcross.org.ua

Водители Херсонского областного отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины сегодня, 14 августа, эвакуировали из Херсона маломобильную семью. В частности, в автомобиле находились 3-летний ребенок, мужчина с ампутированными ногами и бабушка. Возле села Шевченково в Николаевской области их остановила полиция, усомнившаяся в трезвости водителя. Но вместо проверки в больнице доставила его в ТЦК в Николаеве.

Об этом рассказал «НикВести» командир Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Общества Красного Креста Николай Тараненко.

Командир отряда рассказал, что сейчас ситуация с безопасностью ухудшилась, поэтому к ним обращается много людей по поводу эвакуации. Сегодня одна машина отправилась в Кропивницкий. Во второй находились шесть человек, в том числе маломобильная семья: 3-летний ребенок, отец с ампутированными ногами и бабушка, больная раком.

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Николай Тараненко отметил, что семью забрали на бронированном автомобиле, поскольку заехать к месту эвакуации на «скорой» невозможно из-за обстрелов. Затем в эвакуационный «улей» посадили всего шесть человек.

Руководитель отряда быстрого реагирования подтвердил, что водителю не удалось вовремя оформить бронирование. Но с этим проблем, по словам Николая Тараненко, не было: полиция видела, что в приложении «Резерв+» всё было в порядке, и пропускала.

Но сегодня полиция возле села Шевченково задержала эвакуационный экипаж. По словам Николая Тараненко, по громкой связи он просил полицию не препятствовать и посмотреть, кто едет в машине. Людей нужно было до темноты довезти в Умань, чтобы вернуться.

На блокпосту Николая Тараненко встретила полиция, сотрудники ТЦК не подошли. Полицейские сказали, что им не понравился цвет лица водителя — слишком бледный. Его собрались везти на освидетельствование на предмет употребления алкоголя или наркотиков.

— Я возвращаюсь к этим полицейским. Ко мне подходит майор, это старший этого блокпоста, и говорит: «Вы же понимаете, если бы он поехал с нами раньше, мы бы уже спокойно уехали, всё было бы хорошо». Я снова спрашиваю, что с водителем. Они говорят: он бледный, нужно сделать анализ крови на алкоголь и наркотические вещества. Я сказал, что нет вопросов. Они сажают нашего водителя в гражданскую машину, там были какие-то два парня без знаков различия, в штатском. Пока я вернулся, они нажали на газ и уехали. Они сбежали, по сути похитили человека: в машине остались телефон, документы, все вещи Александра, — рассказал руководитель отряда.

Николай Тараненко говорит, что эта машина ехала со скоростью более 100 км/ч, что её не смогли догнать. Куда увезли водителя, было неизвестно. Впоследствии выяснилось, что ТЦК доставляет людей в Дубки в Николаеве. Туда и приехали, где им подтвердили, что водителя привезли.

В ТЦК руководителя отряда не пустили. Поэтому Николай Тараненко вызвал полицию и написал заявление, а затем обратился к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Стало известно, что водителя задержали представители Баштанского отдела полиции и ТЦК.

В полиции, по словам Николая Тараненко, сказали, что нарушение есть и будут разбираться. А в районном ТЦК ответили, что водителя привезла полиция, поэтому вопрос не к ним. Но добиться ничего не удалось.

— Я позвонил руководителю, говорю: «Ребята, как так?». Руководитель отвечает: «Ну, так получилось». Я звоню представителю Верховной Рады по правам человека. Он говорит: «Если это баштанский полицейский, баштанский РТЦК, у меня не говорит, на них более сотни обращений». То есть вы не первый, не последний. Такая ситуация, это система, — отметил Николай Тараненко.

Людей, которые были в эвакуационном автомобиле, забрал второй экипаж, который развернули по пути в Кропивницкий.

— Я так понимаю, что Баштанская РТЦК и Баштанский отдел полиции — это какое-то отдельное государство, которое живет по своим собственным каким-то законам. Они подрывают доверие. Понимаете, полицейский сослался на свои полномочия, официально потребовав пройти обследование на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Если бы мы отказались, они бы сказали, что мы употребляем наркотики, и всё. То есть он обманным путём задержал нашего пилота и просто уехал, сдал и всё. И даже нет раскаяния. Я ему звонил, спрашиваю: «Что ты наделал?». Он говорит: «У меня есть указание», — отметил руководитель отряда.

По словам Николая Тараненко, водителя задержали в 7 утра. А в «Резерв+» в 15:33 пришло уведомление, что он в розыске.

— Они сейчас сделали всё, чтобы его объявили в розыск. И в 16:49 ТЦК отозвали обращение в полицию. То есть, они сейчас заметают следы, — предполагает Николай Тараненко.

Он считает ситуацию вопиющей.

— Поймите, полицейский видел этого трехлетнего ребенка, видел эту лежачую бабушку и этого мужчину с ампутированными конечностями. Он заглянул в салон, он всё это видел, — отметил руководитель отряда.

В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области после распространения видео остановки водителя сообщили, что, по предварительной информации, инцидент произошел сегодня, 14 августа, на трассе «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» вблизи поселка Шевченково в Николаевской области.

В полиции отметили, что группа оповещения — военнослужащие ТЦК и СП, а также полицейский — проверяли военно-учетные документы.

«В ходе проверки документов водителя было установлено, что у него нет бронирования и он подлежит мобилизации, в связи с чем мужчину впоследствии доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки», — отметили в полиции.

Правоохранители начали проверку, в том числе правомерности действий полицейского во время проверки документов, задержания и доставки водителя в ТЦК.

Напомним, в Николаеве вечером в пятницу, 3 июля, у здания одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки собрались около 50 водителей такси. Они требуют освободить своего коллегу, которого, по их словам, туда незаконно доставили сотрудники патрульной полиции.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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