В Первомайском районе мужчина ударил ножом отчима: пострадавший находится в тяжелом состоянии, нападавшего задержали
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Полицейские задержали 37-летнего жителя Первомайской громады по подозрению в нанесении тяжкого ножевого ранения 55-летнему отчиму. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии после операции.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением грудной клетки поступило от медиков около полуночи 12 августа.
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По данным следствия, подозреваемый вернулся домой в нетрезвом состоянии, после чего между ним и родственниками возникла ссора. Во время конфликта мужчина ударил отчима ножом.
С места происшествия изъяли нож и другие вещественные доказательства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления и домашнее насилие. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы, суд должен избрать ему меру пресечения.
Напомним, в октябре 2023 года в Южноукраинске мужчину подозревали в убийстве знакомого. Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями шеи местные жители обнаружили в парке 13 октября.
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