В Первомайском районе мужчина ударил ножом отчима: пострадавший находится в тяжелом состоянии, нападавшего задержали

В Первомайском районе задержали мужчину по подозрению в нанесении ножевого ранения отчиму. Фото Национальной полиции

Полицейские задержали 37-летнего жителя Первомайской громады по подозрению в нанесении тяжкого ножевого ранения 55-летнему отчиму. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии после операции.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением грудной клетки поступило от медиков около полуночи 12 августа.

По данным следствия, подозреваемый вернулся домой в нетрезвом состоянии, после чего между ним и родственниками возникла ссора. Во время конфликта мужчина ударил отчима ножом.

С места происшествия изъяли нож и другие вещественные доказательства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления и домашнее насилие. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы, суд должен избрать ему меру пресечения.

Напомним, в октябре 2023 года в Южноукраинске мужчину подозревали в убийстве знакомого. Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями шеи местные жители обнаружили в парке 13 октября.