Обещал за $16 тыс. договориться с ВЛК: в Николаеве задержали военного по подозрению во взяточничестве

В Николаеве задержали военнослужащего при получении взятки. Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве полицейские задержали 39-летнего военнослужащего, который пообещал повлиять на представителей воинской части и ВЛК, чтобы военнообязанного сняли с воинского учета. Мужчина хотел получить за это 16 тысяч долларов. Его задержали во время получения части этой суммы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как рассказали в полиции, военнослужащий лично встретился с женщиной и предложил ей за деньги решить вопрос относительно ее мужа, который самовольно покинул воинскую часть. Он обещал повлиять на сотрудников воинской части, чтобы те согласились вернуть его на службу. А с представителями ВЛК договориться оформить документы, чтобы в дальнейшем признать мужчину непригодным к военной службе.

«За свои услуги злоумышленник требовал 16 тысяч долларов», — сообщили в полиции

Полицейские задержали военнослужащего во время получения части средств — 4 тысяч долларов. Следователи полиции сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере более 1,3 миллиона гривен. Правоохранители выявляют других причастных к этому делу.

Напомним, что начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-медицинскую комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.