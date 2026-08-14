 Обещал за $16 тыс. договориться с ВЛК: в Николаеве задержали военного по подозрению во взяточничестве

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Главная Новости Инциденты 13:27, 14 августа, 2026

Обещал за $16 тыс. договориться с ВЛК: в Николаеве задержали военного по подозрению во взяточничестве

У Миколаєві затримали військового при отриманні хабаря. Фото: ГУНП у Миколаївській областіВ Николаеве задержали военнослужащего при получении взятки. Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве полицейские задержали 39-летнего военнослужащего, который пообещал повлиять на представителей воинской части и ВЛК, чтобы военнообязанного сняли с воинского учета. Мужчина хотел получить за это 16 тысяч долларов. Его задержали во время получения части этой суммы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как рассказали в полиции, военнослужащий лично встретился с женщиной и предложил ей за деньги решить вопрос относительно ее мужа, который самовольно покинул воинскую часть. Он обещал повлиять на сотрудников воинской части, чтобы те согласились вернуть его на службу. А с представителями ВЛК договориться оформить документы, чтобы в дальнейшем признать мужчину непригодным к военной службе.

«За свои услуги злоумышленник требовал 16 тысяч долларов», — сообщили в полиции

Полицейские задержали военнослужащего во время получения части средств — 4 тысяч долларов. Следователи полиции сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере более 1,3 миллиона гривен. Правоохранители выявляют других причастных к этому делу.

Напомним, что начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-медицинскую комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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