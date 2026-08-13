 В Николаеве водитель Hyundai сбил 5-летнего мальчика на самокате: ребёнка госпитализировали

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Главная Новости Инциденты 21:32, 13 августа, 2026

В Николаеве водитель Hyundai сбил 5-летнего мальчика на самокате: ребёнка госпитализировали

У Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті. Фото: поліціяВ Николаеве водитель автомобиля Hyundai сбил 5-летнего мальчика на самокате. Фото: полиция

В Николаеве водитель автомобиля Hyundai наехал на 5-летнего мальчика, ехавшего на самокате. Ребёнок госпитализирован.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Авария произошла 13 августа около 13:30 возле дома №6 на улице Большой Морской. По данным полиции, водитель Hyundai двигался по придомовой проезжей части и сбил ребенка.

Мальчика доставили в медицинское учреждение, где его впоследствии госпитализировали. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Следователи предварительно квалифицировали происшествие по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

У Миколаєві водій Hyundai збив 5-річного хлопчика на самокаті. Фото: поліціяВ Николаеве водитель Hyundai сбил 5-летнего мальчика на самокате. Фото: полиция

Напомним, что в Николаеве в четверг, 13 августа, на пересечении проспекта Центрального и улицы Малой Морской произошло ДТП. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел за пределы дороги, снес светофор и перевернулся на бок.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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