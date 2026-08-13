В Николаеве водитель Hyundai сбил 5-летнего мальчика на самокате: ребёнка госпитализировали
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаеве водитель автомобиля Hyundai наехал на 5-летнего мальчика, ехавшего на самокате. Ребёнок госпитализирован.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Авария произошла 13 августа около 13:30 возле дома №6 на улице Большой Морской. По данным полиции, водитель Hyundai двигался по придомовой проезжей части и сбил ребенка.
Мальчика доставили в медицинское учреждение, где его впоследствии госпитализировали. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Следователи предварительно квалифицировали происшествие по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Напомним, что в Николаеве в четверг, 13 августа, на пересечении проспекта Центрального и улицы Малой Морской произошло ДТП. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел за пределы дороги, снес светофор и перевернулся на бок.
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