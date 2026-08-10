В Николаеве разыскивают 16-летнюю девочку, которая ушла из детской больницы и не вернулась
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Николаевские полицейские разыскивают 16-летнюю Анастасию Фролову, которая днем 10 августа ушла с территории городской детской больницы на улице Рюмина и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в Николаевском районном управлении полиции.
Приметы девушки: рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, длинные волосы тёмного цвета.
На момент исчезновения она была одета в серый сарафан и резиновые тапочки (кроссы).
Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии или может помочь её разыскать, сообщить в Николаевское райуправление полиции по телефону (0512) 53-17-76 или на спецлинию 102.
Напомним, полиция Николаевской области уже полгода разыскивает женщину, оставившую новорожденного мальчика в мусорном контейнере. За информацию, которая поможет следствию, правоохранители гарантируют вознаграждение.
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