В Николаеве разыскивают 16-летнюю девочку, которая ушла из детской больницы и не вернулась

Фото: ГУНП Николаевской области

Николаевские полицейские разыскивают 16-летнюю Анастасию Фролову, которая днем 10 августа ушла с территории городской детской больницы на улице Рюмина и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в Николаевском районном управлении полиции.

Приметы девушки: рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, длинные волосы тёмного цвета.

На момент исчезновения она была одета в серый сарафан и резиновые тапочки (кроссы).

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии или может помочь её разыскать, сообщить в Николаевское райуправление полиции по телефону (0512) 53-17-76 или на спецлинию 102.

Напомним, полиция Николаевской области уже полгода разыскивает женщину, оставившую новорожденного мальчика в мусорном контейнере. За информацию, которая поможет следствию, правоохранители гарантируют вознаграждение.