 В Николаеве разыскивают 16-летнюю девочку, которая ушла из детской больницы и не вернулась

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Главная Новости Инциденты 22:03, 10 августа, 2026

В Николаеве разыскивают 16-летнюю девочку, которая ушла из детской больницы и не вернулась

Фото: ГУНП МиколаївщиниФото: ГУНП Николаевской области

Николаевские полицейские разыскивают 16-летнюю Анастасию Фролову, которая днем 10 августа ушла с территории городской детской больницы на улице Рюмина и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в Николаевском районном управлении полиции.

Приметы девушки: рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, длинные волосы тёмного цвета.

На момент исчезновения она была одета в серый сарафан и резиновые тапочки (кроссы).

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии или может помочь её разыскать, сообщить в Николаевское райуправление полиции по телефону (0512) 53-17-76 или на спецлинию 102.

Напомним, полиция Николаевской области уже полгода разыскивает женщину, оставившую новорожденного мальчика в мусорном контейнере. За информацию, которая поможет следствию, правоохранители гарантируют вознаграждение.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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