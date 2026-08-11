 После атаки в Николаеве коммунальщики убирают обломки и закрывают окна

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Главная Новости Инциденты 13:19, 11 августа, 2026

После атаки в Николаеве коммунальщики убирают обломки и закрывают окна

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки. Коммунальные службы с самого утра работают возле поврежденного двухэтажного дома.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Работники закрывают выбитые окна, убирают обломки и мусор, обследуют территорию и помогают жителям.

«Благодарю всех работников коммунальных предприятий, которые сегодня с самого утра находятся на месте и выполняют свою работу. Знаю, что таких выездов в последнее время у вас немало, и очень ценю ваш труд», — написал Александр Сенкевич.

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичВ Николаеве коммунальщики устраняют последствия обстрела и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

Как сообщили в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак привлекли 41 спасателя и девять спецавтомобилей.

Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигиревской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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