После атаки в Николаеве коммунальщики убирают обломки и закрывают окна

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки. Коммунальные службы с самого утра работают возле поврежденного двухэтажного дома.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Работники закрывают выбитые окна, убирают обломки и мусор, обследуют территорию и помогают жителям.

«Благодарю всех работников коммунальных предприятий, которые сегодня с самого утра находятся на месте и выполняют свою работу. Знаю, что таких выездов в последнее время у вас немало, и очень ценю ваш труд», — написал Александр Сенкевич.

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия атаки и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия обстрела и закрывают окна. Фото: Александр Сенкевич

Как сообщили в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак привлекли 41 спасателя и девять спецавтомобилей.

Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигиревской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.