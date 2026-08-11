 В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 25 из них выявили превышение норм загрязнения воздуха

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Главная Новости Экология 12:09, 11 августа, 2026

В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 25 из них выявили превышение норм загрязнения воздуха

У Миколаєві дослідили 70 проб повітря. Ілюстративне фото: ГлавкомВ Николаеве провели анализ 70 проб воздуха. Иллюстративное фото: Главком

На прошлой неделе специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 70 отобранных проб в 25 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.

О результатах лабораторных исследований сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

В Центральном районе города выявили превышение допустимых концентраций пыли недифференцированной по составу, фенола и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Помимо качества атмосферного воздуха, специалисты также проверяли шумовую нагрузку вдоль автомагистралей в Центральном районе Николаева. За неделю они исследовали восемь проб шума и во всех случаях зафиксировали превышение допустимых уровней.

Ранее сообщалось, что в Николаеве и Николаевском районе провели проверку качества воздуха. В 45 из 160 исследованных проб зафиксировали превышение содержания некоторых загрязняющих веществ, в частности в Ингульском районе.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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