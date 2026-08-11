В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 25 из них выявили превышение норм загрязнения воздуха

В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха. Иллюстративное фото: Главком

На прошлой неделе специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 70 отобранных проб в 25 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.

О результатах лабораторных исследований сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

В Центральном районе города выявили превышение допустимых концентраций пыли недифференцированной по составу, фенола и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Помимо качества атмосферного воздуха, специалисты также проверяли шумовую нагрузку вдоль автомагистралей в Центральном районе Николаева. За неделю они исследовали восемь проб шума и во всех случаях зафиксировали превышение допустимых уровней.

Ранее сообщалось, что в Николаеве и Николаевском районе провели проверку качества воздуха. В 45 из 160 исследованных проб зафиксировали превышение содержания некоторых загрязняющих веществ, в частности в Ингульском районе.