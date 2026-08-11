В Николаевской области выявили два случая сжигания стерни: нарушителей оштрафовали
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Николаевской области государственные инспекторы выявили два случая сжигания стерни и растительных остатков — вблизи Старогороженого Баштанского района и в Кривом Озере Втором в Первомайском районе. Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Первый случай зафиксировали на сельскохозяйственном участке вблизи села Старогороженое Баштанского района. Арендатор земли сжигал стерню, чем нарушил природоохранные требования.
Еще один случай инспекторы выявили во время рейда в селе Кривое Озеро Второе Кривоозерской общины Первомайского района. Там сжигали растительные остатки и стерню.
В обоих случаях на нарушителей составили протоколы по части первой статьи 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Каждого нарушителя оштрафовали на 3 060 гривен.
«Сжигание стерни создает риск распространения огня на значительные площади. Высокая температура повреждает верхний слой почвы, уничтожает полезные микроорганизмы, насекомых и мелких животных, а дым ухудшает качество воздуха», — подчеркнули в госэкоинспекции.
Ранее сообщалось, что государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа подсчитала ущерб окружающей среде в размере более 6,8 миллиона гривен в результате пожаров на объектах энергетической инфраструктуры Николаевской области, вызванных российскими атаками.
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