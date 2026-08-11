 В Николаеве на 6 часов перекроют движение на четырёх улицах из-за велогонки

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Главная Новости Общество 8:05, 11 августа, 2026

В Николаеве на 6 часов перекроют движение на четырёх улицах из-за велогонки

У Миколаєві 18 серпня перекриють чотири вулиці через велогонку. Архівне фото НикВестиВ Николаеве 18 августа перекроют четыре улицы из-за велогонки. Архивное фото НикВести

В Николаеве 18 августа временно ограничат движение транспорта на четырёх улицах из-за проведения Открытого чемпионата Николаевской области по велогонке «критериум» ко Дню Независимости.

Об этом говорится в соответствующем проекте решения на сайте Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Движение транспорта будет ограничено 18 августа с 08:00 до 14:00 на следующих участках:

  • улица Набережная — от улицы 2 Слободской до улицы 1 Слободской;

  • улица 1 Слободская — от улицы Набережной до улицы 68 Десантников;

  • улица 68 Десантников — от улицы 1 Слободской до улицы 2 Слободской;

  • улица 2 Слободская — от улицы Набережной до улицы 68 Десантников.

Указанные участки будут определены как пешеходные зоны. Коммунальному специализированному монтажно-эксплуатационному предприятию поручат установить транспортные ограждения и соответствующие дорожные знаки, которые сделают невозможным движение автомобилей на этих участках.

Охрану общественного порядка и контроль за дорожным движением будет обеспечивать патрульная полиция.

Напомним, что с 29 июля по 2 августа во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на крытом треке среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 15 команд из разных областей. Спортсменки из Николаевской области завоевали несколько призовых мест.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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