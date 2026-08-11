В Николаеве на 6 часов перекроют движение на четырёх улицах из-за велогонки

В Николаеве 18 августа перекроют четыре улицы из-за велогонки. Архивное фото НикВести

В Николаеве 18 августа временно ограничат движение транспорта на четырёх улицах из-за проведения Открытого чемпионата Николаевской области по велогонке «критериум» ко Дню Независимости.

Об этом говорится в соответствующем проекте решения на сайте Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Движение транспорта будет ограничено 18 августа с 08:00 до 14:00 на следующих участках:

улица Набережная — от улицы 2 Слободской до улицы 1 Слободской;

улица 1 Слободская — от улицы Набережной до улицы 68 Десантников;

улица 68 Десантников — от улицы 1 Слободской до улицы 2 Слободской;

улица 2 Слободская — от улицы Набережной до улицы 68 Десантников.

Указанные участки будут определены как пешеходные зоны. Коммунальному специализированному монтажно-эксплуатационному предприятию поручат установить транспортные ограждения и соответствующие дорожные знаки, которые сделают невозможным движение автомобилей на этих участках.

Охрану общественного порядка и контроль за дорожным движением будет обеспечивать патрульная полиция.

Напомним, что с 29 июля по 2 августа во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на крытом треке среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 15 команд из разных областей. Спортсменки из Николаевской области завоевали несколько призовых мест.