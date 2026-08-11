 Николаевская спортсменка завоевала три медали на чемпионате Украины по гребле

  • вторник

    11 августа, 2026

  • 29°
    Ясное небо

    Николаев

  • 11 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 29° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Спорт 21:43, 11 августа, 2026

Николаевская спортсменка завоевала три медали на чемпионате Украины по гребле

Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської радиНиколаевская гребчиха Цомпель завоевала три медали на чемпионате Украины. Фото с Facebook-страницы Николаевского городского совета

Николаевская спортсменка Ксения Цомпель стала трёхкратной призёркой чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования завершились 2 августа в Умани.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Представительница КДЮСШ «Олимп» завоевала три награды в составе разных экипажей.

Спортсменка заняла:

  • первое место — в заезде К-4 среди женщин на дистанции 200 метров;
  • второе место — в заезде К-4 среди женщин на дистанции 500 метров;
  • третье место — в ХК-2 в смешанном заезде на 200 метров.
  • К соревнованиям спортсменку готовила тренер Ольга Цомпель.
Миколаївська веслувальниця Цомпель здобула три медалі на чемпіонаті України. Фото з Facebook-сторінки Миколаївської міської радиНиколаевская гребчиха Цомпель завоевала три медали на чемпионате Украины. Фото с Facebook-страницы Николаевского городского совета

Ранее сообщалось, что в Умани состоялся чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Николаевской области завоевали 12 медалей — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Спорт

Волейболисты из Николаевской области завоевали награды на чемпионате Украины
В Николаеве на 6 часов перекроют движение на четырёх улицах из-за велогонки
На Тилигульском лимане состоялся открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games»
Реклама
Читайте также:
новости
Тройное астрономическое совпадение: в обсерватории рассказали, смогут ли николаевцы наблюдать солнечное затмение, Персеиды и парад планет

Юлия Лукьяненко
новости
«Слышали крики, и вокруг сыпалось стекло», — жители Николаева рассказали, как пережили ночную атаку дронов

Дарина Мельничук
новости
«Субвенция есть, проблем не будет», — в Николаеве объявили тендер на питание школьников на сумму ₴135,5 млн

Алина Квитко
новости
Экс-разведчик Шевченко обжалует приговор по делу о госизмене — апелляцию будут рассматривать в Одессе

Алиса Меликадамян
новости
В Березанке планируют завершить строительство укрытия в детском саду к октябрю: депутаты дополнительно выделили на работы ₴8 млн

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Спорт

На Тилигульском лимане состоялся открытый Кубок Николаевской области по парусному спорту «Тилигул Games»
В Николаеве на 6 часов перекроют движение на четырёх улицах из-за велогонки
Волейболисты из Николаевской области завоевали награды на чемпионате Украины

Тройное астрономическое совпадение: в обсерватории рассказали, смогут ли николаевцы наблюдать солнечное затмение, Персеиды и парад планет

От операций до банка крови: в Николаевской области на основе цифровых данных проверяют работу больниц

5 часов назад

«Слышали крики, и вокруг сыпалось стекло», — жители Николаева рассказали, как пережили ночную атаку дронов

Дарина Мельничук

Главное сегодня