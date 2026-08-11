Николаевская спортсменка завоевала три медали на чемпионате Украины по гребле

Николаевская гребчиха Цомпель завоевала три медали на чемпионате Украины. Фото с Facebook-страницы Николаевского городского совета

Николаевская спортсменка Ксения Цомпель стала трёхкратной призёркой чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования завершились 2 августа в Умани.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Представительница КДЮСШ «Олимп» завоевала три награды в составе разных экипажей.

Спортсменка заняла:

первое место — в заезде К-4 среди женщин на дистанции 200 метров;

второе место — в заезде К-4 среди женщин на дистанции 500 метров;

третье место — в ХК-2 в смешанном заезде на 200 метров.

К соревнованиям спортсменку готовила тренер Ольга Цомпель.

Николаевская гребчиха Цомпель завоевала три медали на чемпионате Украины. Фото с Facebook-страницы Николаевского городского совета

Ранее сообщалось, что в Умани состоялся чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Николаевской области завоевали 12 медалей — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.