Николаевская спортсменка завоевала три медали на чемпионате Украины по гребле
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- Алена КоханчукРепортер
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Николаевская спортсменка Ксения Цомпель стала трёхкратной призёркой чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования завершились 2 августа в Умани.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Представительница КДЮСШ «Олимп» завоевала три награды в составе разных экипажей.
Спортсменка заняла:
- первое место — в заезде К-4 среди женщин на дистанции 200 метров;
- второе место — в заезде К-4 среди женщин на дистанции 500 метров;
- третье место — в ХК-2 в смешанном заезде на 200 метров.
- К соревнованиям спортсменку готовила тренер Ольга Цомпель.
Ранее сообщалось, что в Умани состоялся чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Николаевской области завоевали 12 медалей — четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые.
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