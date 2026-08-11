На пляже в Первомайске подросток выстрелил из пистолета и попал девушке в глаз: она находится в тяжелом состоянии

На пляже в Первомайске подросток выстрелил в глаз 15-летней девушке. Фото: Нацполиция Николаевской области.

В Первомайске 15-летний парень во время отдыха на одном из пляжей несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз 15-летней девушке. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Национальной полиции Николаевской области, об инциденте, произошедшем 9 августа, в полицию сообщила подруга пострадавшей, которая вместе с ней отдыхала.

Правоохранители установили, что мальчик принес пневматический пистолет с собой на пляж. После нескольких выстрелов он попал в глаз своей 15-летней знакомой, а затем выбросил оружие.

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Полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертизу. Самого парня задержали.

Следователи под процессуальным руководством ювенального прокурора сообщили ему о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. За это ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, летом в Николаеве правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной продаже оружия и боеприпасов.