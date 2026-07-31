В Первомайске полицейский, находившийся вне службы, сбил семилетнего велосипедиста
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Первомайске Николаевской области полицейский, находившийся вне службы, сбил семилетнего велосипедиста, в результате чего мальчик с травмами был доставлен в больницу.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
ДТП произошло 30 июля около 17:30 возле перекрестка улиц Андрея Чернецкого и Валерии Джулай. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra столкнулся с ребенком, который внезапно выбежал на проезжую часть.
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Результаты освидетельствования показали, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.
Досудебное расследование дела проводит Государственное бюро расследований. Параллельно руководство областной полиции начало служебную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что днем 30 июля на улице Большой Морской в Николаеве произошло ДТП. Грузовик Renault Premium сбил женщину. Ее доставили в больницу.
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