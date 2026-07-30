 В Николаеве грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

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Главная Новости Инциденты 18:05, 30 июля, 2026

В Николаеве грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

Вантажівка збила 77-річну жінку. Фото: поліція Миколаївської областіГрузовик сбил 77-летнюю женщину. Фото: полиция Николаевской области

Сегодня днем, 30 июля, на ул. Большой Морской в Николаеве произошло ДТП. Грузовик Renault Premium сбил женщину. Ее доставили в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Николаевской области.

По информации полиции, ДТП произошло около 12:55 в районе дома №14 по ул. Большой Морской.

За рулем грузовика с полуприцепом находился 35-летний водитель. 77-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

Вантажівка збила 77-річну жінку. Фото: поліція Миколаївської областіГрузовик сбил 77-летнюю женщину. Фото: полиция Николаевской области

Следователи предварительно квалифицировали ДТП по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Напомним, утром 30 июля на ПГУ в Николаеве столкнулись грузовик дорожной службы и легковой автомобиль. Пострадала водительница легкового автомобиля.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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