На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая
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- Алина КвиткоРепортер
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Сегодня утром, 30 июля, на проспекте Героев Украины произошло ДТП. Столкнулись грузовик Scania дорожной службы и Toyota Camry. По предварительной информации, пострадала водитель легковушки.
Об этом сообщили «НикВести» в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
ДТП произошло на остановке «Мельничная». В результате столкновения пострадала водитель Toyota. Автомобили получили механические повреждения. Больше пострадал легковой автомобиль, у которого повреждена правая боковая часть.
ДТП оформляли следователи полиции.
Напомним, в Николаевской области 38-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельный наезд на своего отца. ДТП произошло в сентябре 2024 года в Баштанском районе.
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