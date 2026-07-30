На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

На ПГУ столкнулись Toyota и грузовик. Фото: НикВести

Сегодня утром, 30 июля, на проспекте Героев Украины произошло ДТП. Столкнулись грузовик Scania дорожной службы и Toyota Camry. По предварительной информации, пострадала водитель легковушки.

Об этом сообщили «НикВести» в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

ДТП произошло на остановке «Мельничная». В результате столкновения пострадала водитель Toyota. Автомобили получили механические повреждения. Больше пострадал легковой автомобиль, у которого повреждена правая боковая часть.

На ПГУ столкнулись Toyota и грузовик. Фото: НикВести

ДТП оформляли следователи полиции.

Напомним, в Николаевской области 38-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельный наезд на своего отца. ДТП произошло в сентябре 2024 года в Баштанском районе.