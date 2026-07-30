 На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

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На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

На ПГУ зіткнулися Toyota та вантажівка. Фото: НикВестиНа ПГУ столкнулись Toyota и грузовик. Фото: НикВести

Сегодня утром, 30 июля, на проспекте Героев Украины произошло ДТП. Столкнулись грузовик Scania дорожной службы и Toyota Camry. По предварительной информации, пострадала водитель легковушки.

Об этом сообщили «НикВести» в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

ДТП произошло на остановке «Мельничная». В результате столкновения пострадала водитель Toyota. Автомобили получили механические повреждения. Больше пострадал легковой автомобиль, у которого повреждена правая боковая часть.

На ПГУ зіткнулися Toyota та вантажівка. Фото: НикВестиНа ПГУ столкнулись Toyota и грузовик. Фото: НикВести

ДТП оформляли следователи полиции.

Напомним, в Николаевской области 38-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельный наезд на своего отца. ДТП произошло в сентябре 2024 года в Баштанском районе.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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