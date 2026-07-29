 Пьяный водитель в Баштанском районе сбил отца: пострадавший скончался в больнице, виновного приговорили

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Главная Новости Правосудие 19:57, 29 июля, 2026

Пьяный водитель в Баштанском районе сбил отца: пострадавший скончался в больнице, виновного приговорили

П’яний водій на Баштанщині наїхав на батька. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіПьяный водитель в Баштанском районе сбил своего отца. Фото: пресс-служба Нацполиции в Николаевской области

В Николаевской области 38-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельный наезд на своего отца. ДТП произошло в сентябре 2024 года в Баштанском районе.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего.

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Как установило следствие, мужчина управлял автомобилем Mercedes-Benz Vito в состоянии опьянения. Во время движения задним ходом он не убедился в безопасности маневра и наехал на своего 67-летнего отца, который находился позади автомобиля.

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и скончался в реанимационном отделении больницы. В крови водителя обнаружили 1,45 промилле алкоголя.

Суд, учетя доказательства стороны обвинения, приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.

Напомним, что на время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, которую впоследствии заменили на домашний арест.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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