Пьяный водитель в Баштанском районе сбил отца: пострадавший скончался в больнице, виновного приговорили
-
- Светлана ИванченкоКорреспондент
-
В Николаевской области 38-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за смертельный наезд на своего отца. ДТП произошло в сентябре 2024 года в Баштанском районе.
Об этом сообщили в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего.
Как установило следствие, мужчина управлял автомобилем Mercedes-Benz Vito в состоянии опьянения. Во время движения задним ходом он не убедился в безопасности маневра и наехал на своего 67-летнего отца, который находился позади автомобиля.
Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и скончался в реанимационном отделении больницы. В крови водителя обнаружили 1,45 промилле алкоголя.
Суд, учетя доказательства стороны обвинения, приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.
Напомним, что на время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, которую впоследствии заменили на домашний арест.
Последние новости про: Николаевщина
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести