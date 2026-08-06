Водоканал будет просить помощь у доноров для ремонта аварийного коллектора на Баштанской в Николаеве

Директор Николаевводоканала Геннадий Изюмов заявил, что коммунальное предприятие будет обращаться к донорам для санации коллектора на улице Баштанской. Скриншот из видео НикВести

Для санации аварийного коллектора на ул. Баштанской в Ингульском районе Николаева водоканал будет обращаться к донорам. Пока предприятие заказало разработку проектно-сметной документации для этого.

Об этом рассказал во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете 4 августа директор «Николаевводоканала» Геннадий Изюмов, пишут «НикВести».

Вице-мэр Виталий Луков поднял вопрос о разработке проектно-сметной документации для санации (бестраншейное восстановление труб изнутри без полного демонтажа — прим.) коллектора по ул. Баштанской. Директор водоканала ответил, что договор заключен.

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— 16 июля заключено соглашение с проектировщиком. Срок выполнения работ — до 1 марта 2027 года, — сказал директор предприятия.

По словам Геннадия Изюмова, водоканал оплачивает разработку документации

— Водоканал оплачивает проектно-сметную документацию. И будем обращаться к донорам, — добавил руководитель водоканала.

Ему поставили задачу в ноябре отчитаться о разработке документации.

По информации системы публичных закупок Prozorro, водоканал провел тендер на разработку проектно-сметной документации для реконструкции напорного канализационного коллектора вдоль улиц Троицкой, Баштанской и Геннадия Матуляка. Ожидаемая стоимость работ составила 1,3 миллиона гривен.

Договор был заключен с ЧП «Укрсервиспроект» на сумму 849 тысяч гривен.

Напомним, директор МКП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов назвал наиболее проблемными участками для предприятия канализационные коллекторы, которые разрушаются из-за газовой коррозии.

Сейчас продолжается ремонт коллектора на улице Малой Морской возле ТРЦ «Портал», из-за чего изменили маршрут движения трамваев.

Кроме того, в «Николаевводоканале» сообщили «НикВести», что за последние несколько месяцев в городе произошло 12 обвалов коллекторов, поэтому на ремонт была очередь. В частности, ремонта ждал коллектор на ул. Глиба Бабича, где образовалась провальная яма, наполнявшаяся нечистотами.

Также «Николаевводоканал» сообщил, что совместно с подрядными организациями уже обновил около 15 километров водопроводных сетей. В настоящее время ежемесячно коммунальщики заменяют более двух километров.