«Николаевводоканал» создает независимую службу внутреннего аудита
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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На коммунальном предприятии «Николаевводоканал» приступили к созданию независимой службы внутреннего аудита. Она будет оценивать систему внутреннего контроля, проверять эффективность использования средств и имущества, а также анализировать риски на предприятии.
Ее создают в рамках внедрения корпоративного управления и совершенствования системы внутреннего контроля, сообщили в «Николаевводоканале».
Отмечается, что Служба будет функционально подчиняться Наблюдательному совету. Это должно обеспечить независимую оценку работы всех подразделений предприятия.
Основные функции и задачи нового подразделения:
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планирование и проведение аудиторских проверок;
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оценка системы внутреннего контроля;
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подготовка отчетов и рекомендаций для Наблюдательного совета;
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контроль за выполнением рекомендаций по итогам аудитов;
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консультирование руководства по вопросам управления рисками;
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взаимодействие с внешними аудиторами и международными партнерами.
По информации предприятия, создание Службы внутреннего аудита должно помочь усилить контроль за использованием финансовых и материальных ресурсов, выявлять риски и предотвращать возможные нарушения.
Ранее сообщалось, что для санации аварийного коллектора на улице Баштанской в Ингульском районе Николаева водоканал будет обращаться к донорам. Пока предприятие заказало разработку проектно-сметной документации для этого.
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