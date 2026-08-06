«Николаевводоканал» создает независимую службу внутреннего аудита. Иллюстративное фото: НикВести

На коммунальном предприятии «Николаевводоканал» приступили к созданию независимой службы внутреннего аудита. Она будет оценивать систему внутреннего контроля, проверять эффективность использования средств и имущества, а также анализировать риски на предприятии.

Ее создают в рамках внедрения корпоративного управления и совершенствования системы внутреннего контроля, сообщили в «Николаевводоканале».

Отмечается, что Служба будет функционально подчиняться Наблюдательному совету. Это должно обеспечить независимую оценку работы всех подразделений предприятия.

Основные функции и задачи нового подразделения:

планирование и проведение аудиторских проверок;

оценка системы внутреннего контроля;

подготовка отчетов и рекомендаций для Наблюдательного совета;

контроль за выполнением рекомендаций по итогам аудитов;

консультирование руководства по вопросам управления рисками;

взаимодействие с внешними аудиторами и международными партнерами.

По информации предприятия, создание Службы внутреннего аудита должно помочь усилить контроль за использованием финансовых и материальных ресурсов, выявлять риски и предотвращать возможные нарушения.

Ранее сообщалось, что для санации аварийного коллектора на улице Баштанской в Ингульском районе Николаева водоканал будет обращаться к донорам. Пока предприятие заказало разработку проектно-сметной документации для этого.