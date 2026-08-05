 Водоканал: в Николаеве ежемесячно обновляют 2 км сетей

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Главная Новости Самоуправление 14:41, 05 августа, 2026

Водоканал: в Николаеве ежемесячно обновляют 2 км сетей

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «НикВести»Процесс строительства нового водопровода для Николаева, 22 мая 2025 года, фото: Дарина Мельничук, «НикВести»

КП «Николаевводоканал» совместно с подрядными организациями уже обновило около 15 километров водопроводных сетей. В настоящее время ежемесячно коммунальщики заменяют более двух километров.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия Геннадий Изюмов во время аппаратного совещания 4 августа, пишут «НикВести».

— Занимаемся ремонтом кровель, восстанавливаем кровли на канализационных насосных станциях. Также выполняем плановую замену сетей. На сегодняшний день совместно с подрядчиками заменено почти 10 километров сетей. Своими силами заменено ещё почти 5 километров. То есть в настоящее время планово меняем более 2 километров сетей в месяц, — отметил Геннадий Изюмов.

Директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов під час брифінгу. Фото: НикВестиДиректор КП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов во время брифинга. Фото: НикВести

Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич поручил коммунальным предприятиям более активно информировать горожан о причинах разрытия дорог и работах по замене сетей.

— Утром какая-то женщина пишет мне, что не может гулять со своей собачкой, потому что возле её дома навалили пластиковые трубы. Перерыли весь город. Что это такое? Один человек радуется, что наконец-то за 70 лет меняют трубы, другой говорит, что весь город перекопали. Поэтому нужно объяснять, зачем вы перекопали город, что именно там меняется. Можете отчитываться хотя бы еженедельно, сколько за это время переложили труб. Люди пишут мне: «Когда уже сделаете нормальный парк? Почему деньги закапываете в землю?» Поэтому рассказывайте, что вы делаете, — сказал Александр Сенкевич.

Он также подчеркнул, что коммунальным службам необходимо объяснять жителям их ответственность за замену внутридомовых сетей. По его словам, многие жители до сих пор ошибочно считают, что замену стояков и лежаков внутри домов должна осуществлять городская администрация.

Также он поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства провести встречу с представителями управляющих компаний, чтобы привлечь их к городской программе софинансирования по замене внутридомовых сетей.

Напомним, жители Николаева просят коммунальное предприятие «Николаевводоканал» привести в порядок территорию после ремонта водопроводных сетей на перекрестке улиц 1-й Экипажной и 11-й Военной.

Следует отметить, что в июне правительство сообщило, что в Николаеве из кранов течет качественная питьевая вода. Поэтому после запуска водопровода КП «Николаевводоканал» проводит промывку водопроводных сетей. В течение мая специалисты предприятия промыли 70 километров труб в городе.

Когда обещали запустить новые водоочистные сооружения?

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Запустить новые водоочистные сооружения для централизованного водоснабжения в Николаеве обещали уже с января 2026 года, но полноценно их планировали запустить позже. Их построили за счет средств, которые удалось сэкономить во время строительства нового водопровода.

Изначально на строительство новых водоочистных сооружений для Николаева планировали взять кредит ЕИБ, еще часть должна была предоставить Дания в качестве гранта. На реализацию этого проекта требовалось несколько лет, и это должно было помочь обеспечить город водой, соответствующей европейским стандартам.

Но впоследствии глава Госагентства по восстановлению Сергий Сухомлин заявил, что от этой идеи отказались. И построить новые водоочистные сооружения решили за счет государственных средств — тех, которые удалось сэкономить во время строительства нового водопровода для города.

Однако мэр Николаева Александр Сенкевич поддерживает модернизацию новых водоочистных сооружений за счет кредита от Европейского инвестиционного банка, но считает, что платить по нему должно государство.

Читайте также статью «НикВести» «Когда Николаев получит питьевую воду из кранов и сколько за неё придётся платить?».

Водопровод для Николаева. Немного истории

С того момента, как российские войска повредили водопровод, обеспечивавший Николаев водой, прошло уже более трех лет. С тех пор город с населением почти полмиллиона человек остался без централизованного снабжения качественной водой.

Все это время николаевцы получали воду из резервного источника, что вызывает много вопросов относительно качества такой воды и содержания солей в ее составе. Соленая вода повредила 1200 километров водопроводной сети города. Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко сообщил, что заменить всю протяженность сети, пострадавшей от подачи соленой воды, невозможно.

Долгое время представители государственной и местной власти искали варианты, как можно восстановить питьевое водоснабжение в Николаеве. Окончательное решение было принято в 2024 году: новый водопровод будут прокладывать из Новой Одессы, а средства выделили из госбюджета.

Служба восстановления области даже выбрала подрядчиков, которые будут работать по принципу «проектируй-строй». Ими стали три компании, каждая из которых отвечает за один из трёх участков работ: «Укртрансмист», «Ростдорстрой» и «Автострада». Однако впоследствии и заказчика, и подрядчика строительства сменили. Заказчиком строительства нового водопровода стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области, а подрядчиком — группа компаний «Автострада».

Новый водопровод для Николаева ввели в эксплуатацию 7 октября 2025 года — его подключили к сетям водоканала.

Уже в ноябре глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что питьевая вода в кранах николаевцев может появиться уже через полмесяца — месяц. Именно столько нужно, чтобы завершить все работы на очистных сооружениях и получить официальные заключения лабораторий.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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