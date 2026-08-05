С начала года в Николаеве поймали более 1200 бездомных животных, из них 900 — стерилизовали

Иллюстративное фото: «НикВести»

В первом полугодии 2026 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» отловило 1211 бездомных животных. Из них 963 уже стерилизовали, 967 — вакцинировали против бешенства, а для 84 животных нашли новых владельцев.

Об этом рассказала директор КП «Центр защиты животных» Александра Купинец во время аппаратного совещания 4 августа, пишут «НикВести».

По её словам, в 2025 году предприятие провело подсчёт численности бездомных собак на улицах города, чтобы оценить эффективность своей работы и отслеживать изменения.

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— Сравнительная диаграмма показывает, что количество бездомных животных уменьшается, но не такими темпами, как нам бы хотелось. Очень большой процент в 2025 году составляли потенциально имеющие хозяев животные, которые находились на улицах. Это свидетельствует о безответственном отношении владельцев, которые позволяют своим животным находиться на свободном выгуле. Подсчет в 2026 году показал, что их количество уменьшилось, однако проблема остается актуальной. Именно поэтому мы хотим, чтобы в правила содержания домашних животных внесли изменения, которые сделают их регистрацию на территории города обязательной. Это поможет устанавливать владельцев животных, находящихся на свободном выгуле, — сказала Александра Купинец.

По данным предприятия, в 2025 году на улицах Николаева насчитали 4971 бездомную собаку, а в 2026 году — 4021. Из них нестерилизованными были 2686 и 1942 животных соответственно. Количество собак, потенциально имеющих владельцев, за год также сократилось — с 812 до 406.

На территории города бездомных животных стерилизуют методом отлова. По словам Александры Купинец, этот подход является наиболее гуманным и эффективным. После отлова животных проходят дегельминтизацию, вакцинацию против бешенства, стерилизацию, а по возможности — передаются в новые семьи.

— Если посмотреть на статистику за 2023–2025 годы, можно увидеть, что предприятие ежегодно отлавливает, стерилизует и вакцинирует значительное количество животных. В то же время количество тех, кому находят новых владельцев, в последние годы уменьшается. Все животные, которые передаются из предприятия, обязательно регистрируются на новых владельцев, — отметила она.

Кроме того, с июня 2023 года на базе предприятия совместно с FOUR PAWS Украина реализуется проект «Кошка». За это время, по состоянию на 1 июля 2026 года, в его рамках было стерилизовано и вакцинировано от бешенства почти пять тысяч кошек.

— Это тоже большая проблема. Очередь на стерилизацию кошек не уменьшается на протяжении всего времени работы проекта, — добавила Александра Купинец.

Она также пояснила, что не все отловленные животные подлежат стерилизации. Речь идет, в частности, об агрессивных животных или тех, которые уже наносили укусы людям. Такие животные остаются на предприятии и не возвращаются на улицы, поэтому в повторной стерилизации не нуждаются.

Кроме того, «Центр защиты животных» регулярно проводит выставки-усыновления в Каштановом сквере, где бездомным собакам и кошкам ищут новые семьи. В центре отмечают, что все животные, которых отдают новым владельцам, уже стерилизованы и вакцинированы против бешенства. В то же время в последние годы количество посетителей таких мероприятий уменьшается, из-за чего найти дом для животных становится сложнее.

Напомним, в Вознесенске 7-летний мальчик пострадал после нападения собаки породы среднеазиатская овчарка. Животное выбежало из двора частного дома и набросилось на ребенка, когда тот вместе с 14-летним братом шел по улице.

До этого в Николаеве собака выскочила из частного дома и покусала 5 человек. Их увезла скорая помощь.

Ранее сообщалось, что большинство животных в Николаевской области, у которых был зафиксирован бешенство, имели владельцев. В прошлом году было 18 случаев, когда больные бешенством животные укусили людей. 15 из них имели владельцев. То есть хозяева вовремя не вакцинировали своих животных.