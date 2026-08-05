 С начала года в Николаеве поймали более 1200 бездомных животных, из них 900 — стерилизовали

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Главная Новости Самоуправление 17:36, 05 августа, 2026

С начала года в Николаеве поймали более 1200 бездомных животных, из них 900 — стерилизовали

Ілюстраційне фото: «НикВести»Иллюстративное фото: «НикВести»

В первом полугодии 2026 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» отловило 1211 бездомных животных. Из них 963 уже стерилизовали, 967 — вакцинировали против бешенства, а для 84 животных нашли новых владельцев.

Об этом рассказала директор КП «Центр защиты животных» Александра Купинец во время аппаратного совещания 4 августа, пишут «НикВести».

По её словам, в 2025 году предприятие провело подсчёт численности бездомных собак на улицах города, чтобы оценить эффективность своей работы и отслеживать изменения.

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— Сравнительная диаграмма показывает, что количество бездомных животных уменьшается, но не такими темпами, как нам бы хотелось. Очень большой процент в 2025 году составляли потенциально имеющие хозяев животные, которые находились на улицах. Это свидетельствует о безответственном отношении владельцев, которые позволяют своим животным находиться на свободном выгуле. Подсчет в 2026 году показал, что их количество уменьшилось, однако проблема остается актуальной. Именно поэтому мы хотим, чтобы в правила содержания домашних животных внесли изменения, которые сделают их регистрацию на территории города обязательной. Это поможет устанавливать владельцев животных, находящихся на свободном выгуле, — сказала Александра Купинец.

По данным предприятия, в 2025 году на улицах Николаева насчитали 4971 бездомную собаку, а в 2026 году — 4021. Из них нестерилизованными были 2686 и 1942 животных соответственно. Количество собак, потенциально имеющих владельцев, за год также сократилось — с 812 до 406.

На территории города бездомных животных стерилизуют методом отлова. По словам Александры Купинец, этот подход является наиболее гуманным и эффективным. После отлова животных проходят дегельминтизацию, вакцинацию против бешенства, стерилизацию, а по возможности — передаются в новые семьи.

— Если посмотреть на статистику за 2023–2025 годы, можно увидеть, что предприятие ежегодно отлавливает, стерилизует и вакцинирует значительное количество животных. В то же время количество тех, кому находят новых владельцев, в последние годы уменьшается. Все животные, которые передаются из предприятия, обязательно регистрируются на новых владельцев, — отметила она.

Кроме того, с июня 2023 года на базе предприятия совместно с FOUR PAWS Украина реализуется проект «Кошка». За это время, по состоянию на 1 июля 2026 года, в его рамках было стерилизовано и вакцинировано от бешенства почти пять тысяч кошек.

— Это тоже большая проблема. Очередь на стерилизацию кошек не уменьшается на протяжении всего времени работы проекта, — добавила Александра Купинец.

Она также пояснила, что не все отловленные животные подлежат стерилизации. Речь идет, в частности, об агрессивных животных или тех, которые уже наносили укусы людям. Такие животные остаются на предприятии и не возвращаются на улицы, поэтому в повторной стерилизации не нуждаются.

Кроме того, «Центр защиты животных» регулярно проводит выставки-усыновления в Каштановом сквере, где бездомным собакам и кошкам ищут новые семьи. В центре отмечают, что все животные, которых отдают новым владельцам, уже стерилизованы и вакцинированы против бешенства. В то же время в последние годы количество посетителей таких мероприятий уменьшается, из-за чего найти дом для животных становится сложнее.

Напомним, в Вознесенске 7-летний мальчик пострадал после нападения собаки породы среднеазиатская овчарка. Животное выбежало из двора частного дома и набросилось на ребенка, когда тот вместе с 14-летним братом шел по улице.

До этого в Николаеве собака выскочила из частного дома и покусала 5 человек. Их увезла скорая помощь.

Ранее сообщалось, что большинство животных в Николаевской области, у которых был зафиксирован бешенство, имели владельцев. В прошлом году было 18 случаев, когда больные бешенством животные укусили людей. 15 из них имели владельцев. То есть хозяева вовремя не вакцинировали своих животных.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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