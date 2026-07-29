В Николаевском зоопарке родились две европейских лани, один из которых — редкой тёмной окраски

В Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк

В Николаевском зоопарке пополнилась группа европейских ланей (Dama dama). В конце июня здесь родились два детеныша, среди которых самка с редкой тёмной окраской.

Как сообщили на странице Николаевского зоопарка в Facebook, мальчик появился на свет 23 июня 2026 года, а девочка с редкой тёмной окраской (меланистической морфой) родилась 28 июня.

«В природе такие случаи встречаются редко, а вот в вольерных хозяйствах и парках такие детки рождаются чаще», — говорится в сообщении.

Отцом малышей является самец по имени Василек, который родился в 2012 году в Харьковском зоопарке и переехал в Николаев в возрасте одного года. Матерью самца стала лань Зося, родившаяся в 2021 году, а самок — Зоряна, появившаяся на свет в 2020 году.

Детеныши уже начинают пробовать взрослый корм. При этом они продолжают много времени проводить в своих любимых специальных ямках и играть друг с другом.

В Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк

В Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк

В Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк

В Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк

Ранее сообщалось, что 18 июля в Николаевский зоопарк прибыли новые животные. Ими стали две сейшельские гигантские черепахи.