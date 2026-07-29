 В Николаевском зоопарке родились две европейских лани, один из которых — редкой тёмной окраски

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Главная Новости Общество 12:46, 29 июля, 2026

В Николаевском зоопарке родились две европейских лани, один из которых — редкой тёмной окраски

У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркВ Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк

В Николаевском зоопарке пополнилась группа европейских ланей (Dama dama). В конце июня здесь родились два детеныша, среди которых самка с редкой тёмной окраской.

Как сообщили на странице Николаевского зоопарка в Facebook, мальчик появился на свет 23 июня 2026 года, а девочка с редкой тёмной окраской (меланистической морфой) родилась 28 июня.

«В природе такие случаи встречаются редко, а вот в вольерных хозяйствах и парках такие детки рождаются чаще», — говорится в сообщении.

Отцом малышей является самец по имени Василек, который родился в 2012 году в Харьковском зоопарке и переехал в Николаев в возрасте одного года. Матерью самца стала лань Зося, родившаяся в 2021 году, а самок — Зоряна, появившаяся на свет в 2020 году.

Детеныши уже начинают пробовать взрослый корм. При этом они продолжают много времени проводить в своих любимых специальных ямках и играть друг с другом.

У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркВ Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк
У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркВ Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк
У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркВ Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк
У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркВ Николаевском зоопарке родились два европейских ланя. Фото: Николаевский зоопарк

Ранее сообщалось, что 18 июля в Николаевский зоопарк прибыли новые животные. Ими стали две сейшельские гигантские черепахи.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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