Налоговая налагает штрафы на предприятия в Николаеве и Одессе за сокрытие выручки

Проверки ГНС: в Николаеве и Одессе оштрафовали предприятия на сотни тысяч. Архивное фото НикВести

За первые семь месяцев 2026 года налоговая служба провела более 17,4 тысячи фактических проверок. По их результатам в бюджет уже поступило почти 298 миллионов гривен. Также налоговики выявили почти 1,7 тысячи неоформленных работников.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Среди нарушений, выявленных в южных регионах, — несоблюдение правил расчетов и учета товаров. В частности, в Николаеве ресторанная сеть продавала алкоголь без кассовых аппаратов. За это предприятие оштрафовали на 174,7 тысячи гривен.

В Одессе риэлторская компания продавала таунхаусы без кассового аппарата, а один из объектов не поставила на учет. Ожидаемая сумма штрафов превышает 200 тысяч гривен.

Чаще всего по стране налоговики выявляют расчеты без кассовых аппаратов, отсутствие учета товаров, использование неоформленного труда и нарушения правил продажи подакцизных товаров.

Напомним, что в январе–июле 2026 года предприятиям Николаевской области из государственного бюджета вернули 581,6 миллиона гривен налога на добавленную стоимость. Средства получили 50 предприятий. Еще трем компаниям выплатили 615,9 тысячи гривен пени.