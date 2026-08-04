Налоговая налагает штрафы на предприятия в Николаеве и Одессе за сокрытие выручки
-
- Тамила КсенжикКорреспондент
-
За первые семь месяцев 2026 года налоговая служба провела более 17,4 тысячи фактических проверок. По их результатам в бюджет уже поступило почти 298 миллионов гривен. Также налоговики выявили почти 1,7 тысячи неоформленных работников.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Среди нарушений, выявленных в южных регионах, — несоблюдение правил расчетов и учета товаров. В частности, в Николаеве ресторанная сеть продавала алкоголь без кассовых аппаратов. За это предприятие оштрафовали на 174,7 тысячи гривен.
В Одессе риэлторская компания продавала таунхаусы без кассового аппарата, а один из объектов не поставила на учет. Ожидаемая сумма штрафов превышает 200 тысяч гривен.
Чаще всего по стране налоговики выявляют расчеты без кассовых аппаратов, отсутствие учета товаров, использование неоформленного труда и нарушения правил продажи подакцизных товаров.
Напомним, что в январе–июле 2026 года предприятиям Николаевской области из государственного бюджета вернули 581,6 миллиона гривен налога на добавленную стоимость. Средства получили 50 предприятий. Еще трем компаниям выплатили 615,9 тысячи гривен пени.
Последние новости про: Николаев
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести