В мэрии объяснили, почему пациентов с инсультом сейчас принимают только две больницы Николаева

В мэрии объяснили, почему помощь при инсульте в Николаеве сейчас оказывают только две городские больницы. Фото: архив НикВести

В Николаевском городском совете объяснили, почему в настоящее время пациентов с инсультом принимают только две городские больницы. Причиной стали временные неисправности компьютерных томографов в других медучреждениях, а не их закрытие, как это начали утверждать в отдельных общинах области.

Об этом шла речь 5 августа во время аппаратного совещания в мэрии, пишут «НикВести».

Вице-мэр Виталий Луков сообщил, что получил информацию из Вознесенска о том, что пациентов из Новой Одессы с инсультом начали госпитализировать именно туда из-за якобы закрытия двух больниц в Николаеве.

Начальница управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай пояснила, что пакет НСЗУ на лечение инсультов имеют четыре медицинских учреждения: областная клиническая больница и городские больницы №1, №4 и №5. Однако в настоящее время помощь пациентам фактически оказывают только больницы №1 и №5.

Областная больница, по её словам, не принимает таких пациентов с февраля из-за неисправности компьютерного томографа. Аналогичная проблема возникла и в городской больнице № 4, где продолжается установка МРТ. Ожидается, что оборудование заработает до 15 августа, после чего инсультное отделение вновь начнет принимать пациентов.

Мэр Александр Сенкевич подчеркнул, что ни одну из больниц в Николаеве не закрывали, а информация об этом не соответствует действительности. Также он обратил внимание на то, что в жаркий период традиционно увеличивается количество инсультов из-за обезвоживания организма, и призвал жителей пить достаточно воды.

— Необходимо официально сообщить, что все наши учреждения работают в обычном режиме. Я думаю, что эту историю придумали сами работники Вознесенской больницы, чтобы принять больше людей из Новой Одессы. Сейчас все получают оплату по пакетам НСЗУ за пролеченные случаи. На самом деле высокая температура и то, что люди не пьют воду, приводят к сгущению крови, и в жаркое время года традиционно увеличивается количество инсультов. Поэтому, пожалуйста, употребляйте достаточно питьевой воды, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее врач-нейрохирург из Николаева рассказал, что в последние годы с инсультом обращается все больше молодежи. Также в Николаевской областной клинической больнице начали проводить диагностику причин ишемического инсульта. Врачи могут помочь пациентам в первые 4–6 часов после появления первых симптомов.