 В мэрии объяснили, почему пациентов с инсультом сейчас принимают только две больницы Николаева

  • среда

    5 августа, 2026

  • 34.5°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 5 августа , 2026 среда

  • Николаев • 34.5° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 19:36, 05 августа, 2026

В мэрии объяснили, почему пациентов с инсультом сейчас принимают только две больницы Николаева

У мерії пояснили, чому допомогу при інсульті в Миколаєві зараз надають лише дві міські лікарні. Фото: архів НикВестиВ мэрии объяснили, почему помощь при инсульте в Николаеве сейчас оказывают только две городские больницы. Фото: архив НикВести

В Николаевском городском совете объяснили, почему в настоящее время пациентов с инсультом принимают только две городские больницы. Причиной стали временные неисправности компьютерных томографов в других медучреждениях, а не их закрытие, как это начали утверждать в отдельных общинах области.

Об этом шла речь 5 августа во время аппаратного совещания в мэрии, пишут «НикВести».

Вице-мэр Виталий Луков сообщил, что получил информацию из Вознесенска о том, что пациентов из Новой Одессы с инсультом начали госпитализировать именно туда из-за якобы закрытия двух больниц в Николаеве.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Начальница управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай пояснила, что пакет НСЗУ на лечение инсультов имеют четыре медицинских учреждения: областная клиническая больница и городские больницы №1, №4 и №5. Однако в настоящее время помощь пациентам фактически оказывают только больницы №1 и №5.

Областная больница, по её словам, не принимает таких пациентов с февраля из-за неисправности компьютерного томографа. Аналогичная проблема возникла и в городской больнице № 4, где продолжается установка МРТ. Ожидается, что оборудование заработает до 15 августа, после чего инсультное отделение вновь начнет принимать пациентов.

Мэр Александр Сенкевич подчеркнул, что ни одну из больниц в Николаеве не закрывали, а информация об этом не соответствует действительности. Также он обратил внимание на то, что в жаркий период традиционно увеличивается количество инсультов из-за обезвоживания организма, и призвал жителей пить достаточно воды.

— Необходимо официально сообщить, что все наши учреждения работают в обычном режиме. Я думаю, что эту историю придумали сами работники Вознесенской больницы, чтобы принять больше людей из Новой Одессы. Сейчас все получают оплату по пакетам НСЗУ за пролеченные случаи. На самом деле высокая температура и то, что люди не пьют воду, приводят к сгущению крови, и в жаркое время года традиционно увеличивается количество инсультов. Поэтому, пожалуйста, употребляйте достаточно питьевой воды, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее врач-нейрохирург из Николаева рассказал, что в последние годы с инсультом обращается все больше молодежи. Также в Николаевской областной клинической больнице начали проводить диагностику причин ишемического инсульта. Врачи могут помочь пациентам в первые 4–6 часов после появления первых симптомов.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

Последние новости про: Медицина

Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн
Латвия будет в два раза чаще принимать на лечение раненых украинских военнослужащих
Более быстрые и безопасные операции: в горбольнице №1 Николаева начало работать новое гинекологическое оборудование
Реклама
Читайте также:
новости
Николаев не может закупить соль для обработки дорог зимой из-за обстрелов портов Одессы

Юлия Лукьяненко
новости
С начала года в Николаеве поймали более 1200 бездомных животных, из них 900 — стерилизовали

Дарина Мельничук
новости
Водоканал: в Николаеве ежемесячно обновляют 2 км сетей

Дарина Мельничук
новости
«Актуально. Это важно», — Фалько выступил с инициативой обустроить в Николаеве 50-метровый тир

Алина Квитко
новости
В мэрии Николаева пришли к выводу, что на восстановление 51 школы потребуется полмиллиарда

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Медицина

Более быстрые и безопасные операции: в горбольнице №1 Николаева начало работать новое гинекологическое оборудование
Латвия будет в два раза чаще принимать на лечение раненых украинских военнослужащих
Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

Николаев не может закупить соль для обработки дорог зимой из-за обстрелов портов Одессы

С начала года в Николаеве поймали более 1200 бездомных животных, из них 900 — стерилизовали

5 часов назад

Водоканал: в Николаеве ежемесячно обновляют 2 км сетей

Дарина Мельничук

Главное сегодня