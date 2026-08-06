В Николаеве утвердили компенсаций за поврежденное жилье на ₴180 млн

Жилой дом в Корабельном районе, апрель 2025 года, фото: «НикВести»

С начала реализации государственной программы «єВідновлення» в Николаеве было одобрено 3329 компенсаций за поврежденное жилье на общую сумму 180,6 миллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Игорь Набатов на аппаратном совещании 3 августа, пишут «НикВести».

Всего за период действия программы жители Николаева подали 5768 заявлений на получение компенсации.

— Из них рассмотрено и принято 5513 решений, положительных — 3329 на общую сумму 180 миллионов 596 тысяч гривен, в предоставлении компенсации отказано 2184 заявителям, — сообщил он.

Только с начала 2026 года комиссия рассмотрела 762 заявления. Из них компенсацию одобрили 362 владельцам поврежденного жилья на общую сумму 32 миллиона гривен, еще 226 заявителей получили отказ.

А как обстоят дела с восстановлением жилья в Николаевской области?

С 2023 года в Украине действует программа компенсации за поврежденное жилье «еВосстановление». В настоящее время в области работают комиссии по восстановлению поврежденного жилья.

В январе 2024 года первый житель Николаева приобрел квартиру по жилищному сертификату.

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Сейчас старосты сел в Николаевской области говорят, что часть жителей, чьи дома были полностью разрушены, получили жилищные сертификаты и решили не возвращаться в свои общины.

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В целом в деоккупированных селах Николаевской области одной из главных проблем остается нехватка рабочих мест. Местные жители говорят, что для возвращения людей недостаточно просто восстановить жилье — необходимо создать рабочие места и восстановить социальную инфраструктуру.