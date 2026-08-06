 В Николаеве утвердили компенсаций за поврежденное жилье на ₴180 млн

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Главная Новости Самоуправление 11:22, 06 августа, 2026

В Николаеве утвердили компенсаций за поврежденное жилье на ₴180 млн

Житловий будинок у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «НикВести»Жилой дом в Корабельном районе, апрель 2025 года, фото: «НикВести»

С начала реализации государственной программы «єВідновлення» в Николаеве было одобрено 3329 компенсаций за поврежденное жилье на общую сумму 180,6 миллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Игорь Набатов на аппаратном совещании 3 августа, пишут «НикВести».

Всего за период действия программы жители Николаева подали 5768 заявлений на получение компенсации.

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— Из них рассмотрено и принято 5513 решений, положительных — 3329 на общую сумму 180 миллионов 596 тысяч гривен, в предоставлении компенсации отказано 2184 заявителям, — сообщил он.

Только с начала 2026 года комиссия рассмотрела 762 заявления. Из них компенсацию одобрили 362 владельцам поврежденного жилья на общую сумму 32 миллиона гривен, еще 226 заявителей получили отказ.

А как обстоят дела с восстановлением жилья в Николаевской области?

С 2023 года в Украине действует программа компенсации за поврежденное жилье «еВосстановление». В настоящее время в области работают комиссии по восстановлению поврежденного жилья.

В январе 2024 года первый житель Николаева приобрел квартиру по жилищному сертификату.

Читайте также статью «НикВести» «Как в Николаеве работает программа «еВосстановление» и покрывают ли компенсации потребности людей».

Сейчас старосты сел в Николаевской области говорят, что часть жителей, чьи дома были полностью разрушены, получили жилищные сертификаты и решили не возвращаться в свои общины.

Читайте также статью «НикВести» «Без школы не будет жизни». Как сегодня живут наиболее разрушенные села Николаевской области?

В целом в деоккупированных селах Николаевской области одной из главных проблем остается нехватка рабочих мест. Местные жители говорят, что для возвращения людей недостаточно просто восстановить жилье — необходимо создать рабочие места и восстановить социальную инфраструктуру.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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