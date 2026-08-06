 В Николаеве перевыполнили бюджет: почти ₴45 млн направят на установку модульных котельных

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Главная Новости Самоуправление 12:03, 06 августа, 2026

В Николаеве перевыполнили бюджет: почти ₴45 млн направят на установку модульных котельных

Миколаївська міськрада. Фото: архів НикВестиНиколаевский горсовет. Фото: архив НикВести

В Николаеве за счет перевыполнения бюджета за семь месяцев 2026 года планируют направить почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Соответствующие изменения в бюджет поддержала бюджетная комиссия городского совета.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития 6 августа, пишут «НикВести».

Как сообщила и.о. директора департамента финансов Николаевского городского совета Ольга Горячка, проектом решения предлагается увеличить доходы и расходы общего фонда бюджета на 44,95 миллиона гривен.

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Согласно пояснительной записке к проекту решения, такая возможность появилась у города благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль 2026 года. Дополнительные средства город получил за счет налога на доходы физических лиц, который заплатили по итогам годового декларирования.

Все дополнительные средства планируют направить департаменту городского хозяйства в качестве субвенции в областной бюджет. Они составляют 10% софинансирования проекта по установке блочно-модульных котельных в Николаеве, который реализуется в рамках Комплексного плана устойчивого развития Николаевской области.

Во время обсуждения глава бюджетной комиссии Федор Панченко поинтересовался, за счет чего город получил дополнительные поступления.

— Я так понимаю, что благодаря усилиям уже не только главы ОВА, но и теперь министра (Виталия Кима, — прим.) и городского головы у нас появились новые крупные налогоплательщики. Это, конечно, не решает всех наших проблем, но это очень хорошая новость, и очень хорошо, что такая работа была проделана. То есть сейчас у нас есть определенное перевыполнение, увеличение доходной части, но из нее мы распределяем пока только часть — 44 миллиона гривен. Всё остальное, как я понимаю, будем рассматривать позже, — сказал он.

В ответ Ольга Горячка сообщила, что выполнение доходной части бюджета за семь месяцев составляет 110,6%.

Панченко отметил, что, несмотря на положительную динамику доходов, этих средств недостаточно, чтобы полностью решить финансовые проблемы города.

— Это довольно большая сумма. К сожалению, недостаточная. Но, судя по тому, что я слышал, пожалуй, подробнее об этом должны рассказывать те, чья это заслуга. Из того, что я увидел, Николаев все больше становится местом уплаты налогов для крупных публичных ИТ-компаний. Поэтому в некотором смысле Николаев сохраняет свою репутацию ИТ-города. Очень хорошо, что доходная часть увеличилась, но она увеличилась не настолько, чтобы покрыть тот дефицит, о котором мы говорим с начала года, — отметил он.

После обсуждения члены бюджетной комиссии единогласно рекомендовали вынести проект изменений в бюджет на рассмотрение сессии Николаевского городского совета.

Напомним, что депутаты рассмотрят также обращение в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров о предоставлении дополнительной дотации из государственного бюджета. В документе городской совет просит учесть особый статус Николаева в сфере безопасности и социально-экономической сфере как прифронтовой общины и выделить городу не менее 1,18 миллиарда гривен.

Как отметили в ходе заседания бюджетной комиссии, эти средства необходимы для обеспечения первоочередных расходов бюджета, в частности:

  • оплаты труда работников бюджетной сферы;
  • оплаты коммунальных услуг;
  • оплаты энергоносителей.

В ходе обсуждения глава комиссии Федор Панченко подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику доходов, проблема дефицита бюджета остается актуальной.

— Мы перешли от приятного к неприятному. Несмотря на хорошие новости, проблема сохранилась, и её нужно срочно решать, — сказал он.

Также он напомнил, что это обращение фактически обновляет аналогичный документ, который депутаты принимали в начале года. По его словам, необходимость повторного обращения связана с изменением расчетов дефицита и обновлением состава Кабинета Министров.

По итогам голосования бюджетная комиссия рекомендовала вынести обращение на рассмотрение сессии Николаевского городского совета.

На заседании сесии депутаты поддержали выделение субвенции в областной бюджет.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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