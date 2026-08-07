На автовокзале Николаева работает комната отдыха для военных: волонтеры ищут помощь в дежурствах

В Николаеве на автовокзале работает комната отдыха для военных. Фото: НикВести

На автовокзале Николаева уже третий год работает Military hub. Это комната отдыха для военных, где они в уютной обстановке могут отдохнуть, перекусить и просто пообщаться. Сейчас волонтеры столкнулись с проблемой нехватки людей, готовых уделить время дежурству в этой комнате. Поэтому жителей Николаева просят откликнуться.

Об этом рассказали «НикВести» координаторы хаба.

Еще во время АТО на автовокзале в Николаеве работал волонтерский пост, где помогали военным. Во время эпидемии коронавируса его закрыли и уже не вернули в прежнем формате.

Во время полномасштабного вторжения волонтерский хаб на автовокзале открыли в другом помещении. Его привели в порядок, а мебель и другие предметы для создания уюта собрали своими силами.

Там есть кровати, где военные могут поспать, ведь кто-то ждет автобуса по 6 и более часов, туалет, холодильник, микроволновка. Зимой помещение отапливают буржуйкой.

Комната отдыха для военных на автовокзале Николаева. Фото: НикВести Комната отдыха для военных на автовокзале Николаева. Фото: НикВести

Координаторы хаба Ирина и Анастасия рассказали, что некоторые военные стесняются, но потом с удовольствием соглашаются перекусить или взять с собой в дорогу бутерброды, выпить кофе.

— Нам это приятно, потому что хочется как-то поддержать военных. Ведь это те люди, которые этого достойны, — рассказала Ирина.

Учитывая, что на автовокзале не осталось места, где можно в нормальных условиях переждать автобус, и даже туалет платный, хаб для военных стал удобной локацией. Там бойцы могут и получить консультацию, где и что находится в городе.

— Как правило, у нас дежурят местные жители. Они знают, что подсказать: госпитали, поликлиники, вокзал, автовокзалы. Иногородним (военным, — прим.), им это всё нужно. Куда-нибудь подъехать, что-нибудь купить. Мы с удовольствием объясняем всё, что знаем. Ребята приходят просто посидеть, подождать автобус. Это лучше, чем сидеть на автовокзале, где бывает опасно, — поделилась Ирина.

Комната отдыха для военных на автовокзале Николаева. Фото: НикВести Комната отдыха для военных на автовокзале Николаева. Фото: НикВести

В хабе создали небольшой военный музей. Например, там есть китель бойца с позывным Крым. Ирина рассказала, что он всегда с радостью помогал. Сейчас он считается пропавшим без вести, хотя волонтеры надеются на хорошие новости.

Китель военного с позывным Крым в музее хаба. Фото: НикВести

Также в хабе есть большой флаг Украины, на котором военные могут оставить пожелания или автографы. Ирина отметила, что там оставили о себе память и колумбийские военные, вставшие на защиту Украины. По словам координатора, когда иностранные бойцы видят автографы своих собратьев, они радуются.

— Есть некоторые автографы людей, которых уже нет. Мы просто случайно об этом узнаем, — рассказали координаторы хаба.

Автографы иностранных бойцов на флаге. Фото: НикВести

Ирина и Анастасия дежурят на нём ещё со времён предыдущего поста. Сейчас в команде 7 человек. Но, как рассказывают координаторы, людей не хватает для дежурства: кто-то на работе или на учёбе, кто-то в отпуске, кто-то на больничном.

— У нас сейчас есть проблема. Уже мало волонтеров, желающих, так сказать, бесплатно помогать военным. За годы войны эта проблема возникла. Поэтому мы хотели бы привлечь горожан, чтобы они тоже помогали, — отметила Ирина.

Она пояснила, что комната работает с 12:00 до 20:00, поэтому дежурства делятся на две смены по четыре часа. Для новых дежурных проводят инструктаж.

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— Мы с самого начала объясняем, чем мы здесь занимаемся. Люди, если соглашаются, должны делать это от души: уделить своё время, выслушать бойца, ведь им это нужно. Как говорится, психологи на минималках. Мы обучаем, что здесь делать, как делать, как общаться с военными, ведь кто-то с травмами, кто-то на костылях. Но они служат, лечатся, переезжают. Мы стараемся создать здесь уют, чтобы в пути они не сидели на улице, не на вокзале, где негде устроиться, по большому счету, ни в холод, ни в жару, — отметила Ирина.

Анастасия добавила, что хотели бы расширить время работы хаба, чтобы работать и с утра. Но для этого нужны люди.

Жители Николаева, желающие помочь в хабе, могут обратиться к координаторам Ирине (0678885025) и Анастасии (0999485628) или на страницу в Facebook «Military hub: комната отдыха для военных. Николаев» по ссылке.

Фоторепортаж

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