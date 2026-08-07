 6 августа в Николаеве был зафиксирован новый температурный рекорд — +38,8 °С

  • пятница

    7 августа, 2026

  • 36.8°
    Ясное небо

    Николаев

  • 7 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 36.8° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 8:34, 07 августа, 2026

6 августа в Николаеве был зафиксирован новый температурный рекорд — +38,8 °С

Спека у Миколаєві. Ілюстраційне фото НикВестиЖара в Николаеве. Иллюстративное фото НикВести

В Николаеве 6 августа температура воздуха поднялась до +38,8 °С. Это соответствует критерию сильной жары и превысило предыдущий температурный рекорд для этого дня.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

По состоянию на 15:00 температура воздуха достигла +38,8 °С. Предыдущий рекорд максимальной температуры на 6 августа составлял +38,1 °С — он был зафиксирован в 2023 году.

Реклама

Согласно критериям опасных гидрометеорологических явлений, сильной считается жара при температуре от +35,0 до +39,9 °С. Если температура поднимается до +40 °С и выше, фиксируется чрезвычайная жара.

В то же время окончательное максимальное значение температуры за 6 августа будет определено после завершения метеорологических суток.

Еще жарче была поверхность почвы. По состоянию на 15:00 она прогрелась до +69,4 °С.

Напомним, что синоптики прогнозировали в Николаевской области 6 и 7 августа экстремальную жару до +40°C. Из-за высоких температур объявили III уровень опасности — красный. Он соответствует стихийному метеорологическому явлению.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Николаевщина

В Николаеве за неделю родились четыре двойни
Николаевская область вошла в тройку лидеров по объемам уборки ранних зерновых культур
Николаевскую область накроет жара до +40°C: объявлен наивысший уровень опасности
Реклама
Читайте также:
новости
Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила

Катерина Середа
новости
Это промежуточный, но важный результат — в Николаеве отремонтировали дорогу к Матвеевскому кладбищу

Алина Квитко
новости
На детской площадке на Флотском бульваре в Николаеве повредилось резиновое покрытие

Юлия Лукьяненко
новости
Драпатый вернул звание полковника бывшему главе УСБУ Николаевской области Герсаку

Катерина Середа
новости
На автовокзале Николаева работает комната отдыха для военных: волонтеры ищут помощь в дежурствах

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

Николаевскую область накроет жара до +40°C: объявлен наивысший уровень опасности
Николаевская область вошла в тройку лидеров по объемам уборки ранних зерновых культур
В Николаеве за неделю родились четыре двойни

Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила

Николаев обратится к донорам с просьбой помочь с восстановлением окон после удара «Шахеда» по лицею № 40

2 часа назад

Это промежуточный, но важный результат — в Николаеве отремонтировали дорогу к Матвеевскому кладбищу

Алина Квитко

Главное сегодня