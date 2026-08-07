6 августа в Николаеве был зафиксирован новый температурный рекорд — +38,8 °С

Жара в Николаеве. Иллюстративное фото НикВести

В Николаеве 6 августа температура воздуха поднялась до +38,8 °С. Это соответствует критерию сильной жары и превысило предыдущий температурный рекорд для этого дня.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

По состоянию на 15:00 температура воздуха достигла +38,8 °С. Предыдущий рекорд максимальной температуры на 6 августа составлял +38,1 °С — он был зафиксирован в 2023 году.

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Согласно критериям опасных гидрометеорологических явлений, сильной считается жара при температуре от +35,0 до +39,9 °С. Если температура поднимается до +40 °С и выше, фиксируется чрезвычайная жара.

В то же время окончательное максимальное значение температуры за 6 августа будет определено после завершения метеорологических суток.

Еще жарче была поверхность почвы. По состоянию на 15:00 она прогрелась до +69,4 °С.

Напомним, что синоптики прогнозировали в Николаевской области 6 и 7 августа экстремальную жару до +40°C. Из-за высоких температур объявили III уровень опасности — красный. Он соответствует стихийному метеорологическому явлению.