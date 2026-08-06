 Николаевскую область накроет жара до +40°C: объявлен наивысший уровень опасности

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Главная Новости Общество 12:14, 06 августа, 2026

Николаевскую область накроет жара до +40°C: объявлен наивысший уровень опасности

Миколаїв. Фото: НикВестиНиколаев. Фото: НикВести

В Николаевской области 6-7 августа прогнозируется экстремальная жара до +40°C. Синоптики объявили наивысший уровень опасности.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

Из-за высоких температур синоптики объявили III уровень опасности — красный. Он соответствует стихийному метеорологическому явлению.

Отмечается, что такие погодные условия могут повлиять на самочувствие людей, а также затруднить работу коммунальных и энергетических служб. Кроме того, жара может ухудшить условия жизнеобеспечения населения.

Миколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки. Аналітика гідрометцентруНиколаевскую область накроет жара до +40°C: объявлен наивысший уровень опасности. Аналитика гидрометцентра

Напомним, что в Очакове 4 августа зафиксировали новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 36,8°C, что на 0,2°C превысило предыдущий максимум для этого дня, установленный в 2014 году.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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