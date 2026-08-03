Из-за российских обстрелов часть Николаевской области и ещё пяти областей осталась без света. Фото: НикВести

Часть жителей Николаевской области временно осталась без электроснабжения из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Без света также остаются отдельные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

«Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики отметили, что по состоянию на 3 августа применение графиков отключений электроэнергии не прогнозируется. В то же время украинцев призывают по возможности переносить активное потребление электроэнергии на дневной период — с 10:00 до 16:00.

Напомним, что в Украине готовятся к возможному росту нагрузки на энергосистему в августе из-за прогнозируемой аномальной жары. В случае необходимости могут вновь применить графики отключения света для промышленных предприятий и бизнеса.