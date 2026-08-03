 Из-за российских обстрелов часть Николаевской области и ещё пяти областей осталась без света

  • понедельник

    3 августа, 2026

  • 32.4°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 3 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 32.4° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 12:09, 03 августа, 2026

Из-за российских обстрелов часть Николаевской области и ещё пяти областей осталась без света

Через російські обстріли частина Миколаївщини та ще п'яти областей залишилась без світла. Фото: НикВестиИз-за российских обстрелов часть Николаевской области и ещё пяти областей осталась без света. Фото: НикВести

Часть жителей Николаевской области временно осталась без электроснабжения из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Без света также остаются отдельные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

«Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики отметили, что по состоянию на 3 августа применение графиков отключений электроэнергии не прогнозируется. В то же время украинцев призывают по возможности переносить активное потребление электроэнергии на дневной период — с 10:00 до 16:00.

Напомним, что в Украине готовятся к возможному росту нагрузки на энергосистему в августе из-за прогнозируемой аномальной жары. В случае необходимости могут вновь применить графики отключения света для промышленных предприятий и бизнеса.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Николаевщина

Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Николаевской области
В Николаевскую область доставили более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка
В Николаевской области за полгода развелись более 300 пар: сколько браков было расторгнуто в соседних областях
Реклама
Читайте также:
новости
В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Алиса Меликадамян
новости
Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

Юлия Бойченко
новости
Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

Алина Квитко
новости
В Николаеве мужчину укусила собака: он утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

Юлия Бойченко
новости
Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

В Николаевской области за полгода развелись более 300 пар: сколько браков было расторгнуто в соседних областях
В Николаевскую область доставили более 16 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка
Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Николаевской области

Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

«Дети постоянно спотыкаются и падают», — николаевцы пожаловались на состояние детской площадки в «Сказке»

4 часа назад

Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески»

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня