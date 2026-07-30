 Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Николаевской области

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Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Голобородько начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Алексей Голобородько ранее занимал должность первого заместителя начальника управления СБУ во Львовской области. Во Львове он работал с сентября 2025 года.

Подробная официальная биография полковника Алексея Голобородько не публиковалась в открытых источниках из соображений безопасности и секретности, что является стандартной практикой для оперативных сотрудников и руководящего состава СБУ.

Скриншот з сайту Офісу президентаСкриншот с сайта Офиса президента
Скриншот з сайту Офісу президентаСкриншот с сайта Офиса президента

Другим указом президент освободил Николая Лысенкова от должности начальника Управления СБУ в Николаевской области.

Ротация состоялась в рамках масштабных кадровых перестановок в Службе безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский своими указами обновил руководство региональных управлений СБУ сразу в нескольких областях.

В частности, глава государства освободил:

  • Вадима Онищенко — с должности начальника Управления СБУ во Львовской области;
  • Михаила Петрова — с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области;
  • Константина Семенюка — с должности начальника Управления СБУ в Полтавской области;
  • Олега Красношапку — с должности начальника Управления СБУ в Сумской области;
  • Юрия Погасия — с должности начальника Управления СБУ в Черкасской области;
  • Василия Демьянчука — с должности начальника Управления СБУ в Тернопольской области;
  • Николая Лысенкова — с должности начальника Управления СБУ в Николаевской области;
  • Александра Власенко — с должности начальника Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым;
  • Тамару Пашковскую — с должности начальницы Управления по работе с личным составом СБУ.

Вместо этого президент назначил:

  • Олега Шворака — начальником Управления СБУ в Черновицкой области;
  • Константина Семенюка — начальником Управления СБУ в Сумской области;
  • Виталия Мригу — начальником Управления СБУ в Полтавской области;
  • Андрея Литвина — начальником Управления СБУ в Черкасской области;
  • Ярослава Пилипу — начальником Управления СБУ во Львовской области;
  • Олега Красношапку — начальником Управления СБУ в Тернопольской области;
  • Алексея Голобородько — начальником Управления СБУ в Николаевской области;
  • Александра Судика — начальником Управления СБУ в Житомирской области;
  • Александра Приходько — начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым;
  • Елену Воронову — начальником Управления по работе с личным составом СБУ;
  • Олега Федорова — начальником Центра специальных операций «А» СБУ.

Напомним, Николай Лысенко возглавлял УСБУ в Николаевской области в течение двух лет, с мая 2024 года. До этого, с 2020 по 2024 годы, он возглавлял УСБУ Волынской области и занимал руководящие должности в Ивано-Франковском управлении СБУ. В марте 2025 года Николаю Лысенко было присвоено звание бригадного генерала.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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