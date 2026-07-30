Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Николаевской области
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Голобородько начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Алексей Голобородько ранее занимал должность первого заместителя начальника управления СБУ во Львовской области. Во Львове он работал с сентября 2025 года.
Подробная официальная биография полковника Алексея Голобородько не публиковалась в открытых источниках из соображений безопасности и секретности, что является стандартной практикой для оперативных сотрудников и руководящего состава СБУ.
Другим указом президент освободил Николая Лысенкова от должности начальника Управления СБУ в Николаевской области.
Ротация состоялась в рамках масштабных кадровых перестановок в Службе безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский своими указами обновил руководство региональных управлений СБУ сразу в нескольких областях.
В частности, глава государства освободил:
- Вадима Онищенко — с должности начальника Управления СБУ во Львовской области;
- Михаила Петрова — с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области;
- Константина Семенюка — с должности начальника Управления СБУ в Полтавской области;
- Олега Красношапку — с должности начальника Управления СБУ в Сумской области;
- Юрия Погасия — с должности начальника Управления СБУ в Черкасской области;
- Василия Демьянчука — с должности начальника Управления СБУ в Тернопольской области;
- Николая Лысенкова — с должности начальника Управления СБУ в Николаевской области;
- Александра Власенко — с должности начальника Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым;
- Тамару Пашковскую — с должности начальницы Управления по работе с личным составом СБУ.
Вместо этого президент назначил:
- Олега Шворака — начальником Управления СБУ в Черновицкой области;
- Константина Семенюка — начальником Управления СБУ в Сумской области;
- Виталия Мригу — начальником Управления СБУ в Полтавской области;
- Андрея Литвина — начальником Управления СБУ в Черкасской области;
- Ярослава Пилипу — начальником Управления СБУ во Львовской области;
- Олега Красношапку — начальником Управления СБУ в Тернопольской области;
- Алексея Голобородько — начальником Управления СБУ в Николаевской области;
- Александра Судика — начальником Управления СБУ в Житомирской области;
- Александра Приходько — начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым;
- Елену Воронову — начальником Управления по работе с личным составом СБУ;
- Олега Федорова — начальником Центра специальных операций «А» СБУ.
Напомним, Николай Лысенко возглавлял УСБУ в Николаевской области в течение двух лет, с мая 2024 года. До этого, с 2020 по 2024 годы, он возглавлял УСБУ Волынской области и занимал руководящие должности в Ивано-Франковском управлении СБУ. В марте 2025 года Николаю Лысенко было присвоено звание бригадного генерала.
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