Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Голобородько начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Алексей Голобородько ранее занимал должность первого заместителя начальника управления СБУ во Львовской области. Во Львове он работал с сентября 2025 года.

Подробная официальная биография полковника Алексея Голобородько не публиковалась в открытых источниках из соображений безопасности и секретности, что является стандартной практикой для оперативных сотрудников и руководящего состава СБУ.

Скриншот с сайта Офиса президента

Скриншот с сайта Офиса президента

Другим указом президент освободил Николая Лысенкова от должности начальника Управления СБУ в Николаевской области.

Ротация состоялась в рамках масштабных кадровых перестановок в Службе безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский своими указами обновил руководство региональных управлений СБУ сразу в нескольких областях.

В частности, глава государства освободил:

Вадима Онищенко — с должности начальника Управления СБУ во Львовской области;

Михаила Петрова — с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области;

Константина Семенюка — с должности начальника Управления СБУ в Полтавской области;

Олега Красношапку — с должности начальника Управления СБУ в Сумской области;

Юрия Погасия — с должности начальника Управления СБУ в Черкасской области;

Василия Демьянчука — с должности начальника Управления СБУ в Тернопольской области;

Николая Лысенкова — с должности начальника Управления СБУ в Николаевской области;

Александра Власенко — с должности начальника Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым;

Тамару Пашковскую — с должности начальницы Управления по работе с личным составом СБУ.

Вместо этого президент назначил:

Олега Шворака — начальником Управления СБУ в Черновицкой области;

Константина Семенюка — начальником Управления СБУ в Сумской области;

Виталия Мригу — начальником Управления СБУ в Полтавской области;

Андрея Литвина — начальником Управления СБУ в Черкасской области;

Ярослава Пилипу — начальником Управления СБУ во Львовской области;

Олега Красношапку — начальником Управления СБУ в Тернопольской области;

Алексея Голобородько — начальником Управления СБУ в Николаевской области;

Александра Судика — начальником Управления СБУ в Житомирской области;

Александра Приходько — начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым;

Елену Воронову — начальником Управления по работе с личным составом СБУ;

Олега Федорова — начальником Центра специальных операций «А» СБУ.

Напомним, Николай Лысенко возглавлял УСБУ в Николаевской области в течение двух лет, с мая 2024 года. До этого, с 2020 по 2024 годы, он возглавлял УСБУ Волынской области и занимал руководящие должности в Ивано-Франковском управлении СБУ. В марте 2025 года Николаю Лысенко было присвоено звание бригадного генерала.