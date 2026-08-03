 В Николаевском районе россияне атаковали портовую инфраструктуру — повреждены два гражданских судна

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Главная Новости Оборона 19:10, 03 августа, 2026

В Николаевском районе россияне атаковали портовую инфраструктуру — повреждены два гражданских судна

Порт у Миколаєві. Ілюстративне фотоПорт в Николаеве. Иллюстративное фото

Сегодня днём, 3 августа, российские войска дважды атаковали беспилотниками типа «Шахед» портовую инфраструктуру Николаевского района.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

В результате атаки повреждены два гражданских судна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в субботу, 1 августа, российские войска дважды атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрелов повреждено гражданское судно и ранен 60-летний мужчина.

2 августа российские войска вновь дважды атаковали ударными БПЛА. Были повреждены два судна.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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