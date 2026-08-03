В Николаевском районе россияне атаковали портовую инфраструктуру — повреждены два гражданских судна
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Сегодня днём, 3 августа, российские войска дважды атаковали беспилотниками типа «Шахед» портовую инфраструктуру Николаевского района.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.
В результате атаки повреждены два гражданских судна. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в субботу, 1 августа, российские войска дважды атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрелов повреждено гражданское судно и ранен 60-летний мужчина.
2 августа российские войска вновь дважды атаковали ударными БПЛА. Были повреждены два судна.
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