РФ ударила по портовой инфраструктуре Николаевщины: повреждены два гражданских судна

Порт на территории Николаева, октябрь 2020 года, архивное фото «НикВести»

Сегодня днём, 2 августа, российские войска дважды атаковали ударными БПЛА типа «Shahed» портовую инфраструктуру Николаевского района Николаевской области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

«Повреждены два гражданских судна. Предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, летом войска РФ усилили атаки на суда и портовую инфраструктуру, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне делают все, чтобы заблокировать «зерновой коридор» для Украины.

В течение 1 августа враг атаковал область ударными дронами «Shahed/Гербера». Под ударом оказались портовая и транспортная инфраструктура. В результате в Николаеве пострадал 32-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение. Повреждено гражданское судно.