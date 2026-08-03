Спасатели показали ликвидацию пожаров после атаки дронов в Николаевской области

Спасатели показали, как ликвидировали последствия атаки в Николаевской области 2 августа. Фото: ГСЧС

Спасатели показали, как ликвидировали пожары, возникшие в результате российской атаки с использованием дронов на Николаевскую область.

Об этом 3 августа сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

За прошедшие сутки россияне атаковали область ударными беспилотниками. Из-за падения боеприпасов и обломков в разных районах возникло несколько пожаров.

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В Николаеве под удар попало учебное заведение. Там загорелся школьный автобус, а также было повреждено здание лицея.

В Баштанском районе огонь охватил производственное оборудование агропредприятия и частный дом.

Все пожары спасатели оперативно ликвидировали. Помимо пожарных, на местах работали специалисты по радиационной, химической и биологической защите.

Спасатели показали, как ликвидировали последствия атаки в Николаевской области 2 августа. Фото: ГСЧС Спасатели показали, как ликвидировали последствия атаки в Николаевской области 2 августа. Фото: ГСЧС Спасатели показали, как ликвидировали последствия атаки в Николаевской области 2 августа. Фото: ГСЧС

Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.