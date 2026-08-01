Из-за утренней атаки на порт в Николаеве пострадал мужчина
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В результате утренней российской атаки 1 августа на портовую инфраструктуру Николаевского района пострадал 32-летний мужчина.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
Отмечается, что пострадавший получил ранения во время обстрела. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.
Напомним, 1 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрелов было повреждено гражданское судно.
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