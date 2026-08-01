Из-за утренней атаки на порт в Николаеве пострадал мужчина

Алиса Меликадамян

Выпускающий редактор, репортер

Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.