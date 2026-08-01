 Из-за утренней атаки на порт в Николаеве пострадал мужчина

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Главная Новости Инциденты 19:50, 01 августа, 2026

Из-за утренней атаки на порт в Николаеве пострадал мужчина

Порт у Миколаєві. Ілюстративне фотоПорт в Николаеве. Иллюстративное фото

В результате утренней российской атаки 1 августа на портовую инфраструктуру Николаевского района пострадал 32-летний мужчина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Отмечается, что пострадавший получил ранения во время обстрела. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении.

Напомним, 1 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрелов было повреждено гражданское судно.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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