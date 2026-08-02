 РФ ударила по Снигиревской громаде: ранены супруги, мужчина — в тяжелом состоянии

  • воскресенье

    2 августа, 2026

  • 32.2°
    Ясное небо

    Николаев

  • 2 августа , 2026 воскресенье

  • Николаев • 32.2° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 11:48, 02 августа, 2026

РФ ударила по Снигиревской громаде: ранены супруги, мужчина — в тяжелом состоянии

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «НикВести»Последствия обстрела Николаевской области, архивное фото «НикВести»

Утром 2 августа российские войска атаковали Снигиревскую громаду в Николаевской области с помощью беспилотника типа «Молния». Ранения получила супружеская пара, также поврежден частный дом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

В результате удара пострадали 66-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчину госпитализировали — его состояние медики оценивают как тяжёлое, но стабильное. Женщина проходит амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате атаки поврежден частный дом.

Напомним, утром 2 августа российские военные дважды атаковали ударными дронами типа «Молния» Снигиревскую громаду. Повреждены окна частного дома и автозаправочная станция. Пострадавших нет.

Также 2 августа враг атаковал Николаев реактивным БПЛА типа «Шахед». В результате падения обломков были повреждены лицей и школьный автобус.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Снигирёвка

Снигиревская громада получила специальный автомобиль для перевозки маломобильных жителей
В Снигиревке на родителей шестерых несовершеннолетних мотоциклистов составили административные протоколы
Под утро РФ дважды атаковала дроном «Молния» Снигиревскую громаду: повреждены частный дом и АЗС
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве мужчину укусила собака: он утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

Юлия Бойченко
новости
Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент

Юлия Лукьяненко
новости
Инженера «Николаевводоканала» подозревают в завышении стоимости закупки почти на ₴690 тыс., суд отстранил его

Алиса Меликадамян
новости
После обращения родителей в «Зоре» вновь рассмотрят возможность проведения утренних тренировок для детей

Алиса Меликадамян
новости
Для детей из прифронтовых регионов организовали бесплатный образовательный лагерь: в нем приняли участие школьники из Николаевской области

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Снигирёвка

Под утро РФ дважды атаковала дроном «Молния» Снигиревскую громаду: повреждены частный дом и АЗС
В Снигиревке на родителей шестерых несовершеннолетних мотоциклистов составили административные протоколы
Снигиревская громада получила специальный автомобиль для перевозки маломобильных жителей

В Николаеве мужчину укусила собака: пострадавший утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

Юлия Бойченко

Утром РФ обстреляла Николаев реактивным «Шахедом»: повреждены учебное заведение и школьный автобус