РФ ударила по Снигиревской громаде: ранены супруги, мужчина — в тяжелом состоянии

Последствия обстрела Николаевской области, архивное фото «НикВести»

Утром 2 августа российские войска атаковали Снигиревскую громаду в Николаевской области с помощью беспилотника типа «Молния». Ранения получила супружеская пара, также поврежден частный дом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

В результате удара пострадали 66-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчину госпитализировали — его состояние медики оценивают как тяжёлое, но стабильное. Женщина проходит амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате атаки поврежден частный дом.

Напомним, утром 2 августа российские военные дважды атаковали ударными дронами типа «Молния» Снигиревскую громаду. Повреждены окна частного дома и автозаправочная станция. Пострадавших нет.

Также 2 августа враг атаковал Николаев реактивным БПЛА типа «Шахед». В результате падения обломков были повреждены лицей и школьный автобус.