 В Снигиревке на родителей шестерых несовершеннолетних мотоциклистов составили административные протоколы

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Главная Новости Общество 16:25, 01 августа, 2026

В Снигиревке на родителей шестерых несовершеннолетних мотоциклистов составили административные протоколы

У Снігурівці на батьків шістьох неповнолітніх водіїв мотоциклів склали адмінпротоколи. Фото: Олександр ПавловВ Снигуровке на родителей шестерых несовершеннолетних водителей мотоциклов составили административные протоколы. Фото: Александр Павлов

В Снигуровке во время совместного профилактического рейда полицейские выявили шестерых несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, которые управляли транспортными средствами. На их родителей составили административные протоколы.

Об этом сообщил руководитель Снигуровской МВА Александр Павлов.

Рейд проводили сотрудники полиции совместно со службой по делам детей. Его целью было выявление несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами, предупреждение нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности на дорогах.

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По результатам проверки на родителей шестерых детей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы будут переданы в суд.

Кроме того, в отношении несовершеннолетних водителей, достигших 16-летнего возраста, полицейские вынесли постановления об административных правонарушениях непосредственно на месте.

— Такие профилактические меры и в дальнейшем будут проводиться на территории общины. Совместная работа правоохранителей и службы по делам детей будет направлена на пресечение случаев управления транспортными средствами несовершеннолетними, нарушений общественного порядка и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Отдельно обращаем внимание несовершеннолетних водителей: игнорирование законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства является грубым нарушением законодательства и может привести к еще более серьезным правовым последствиям. Такие действия создают опасность не только для самих водителей, но и для других участников дорожного движения. Призываем родителей не допускать управления транспортными средствами детьми, не имеющими соответствующих прав, и провести со своими сыновьями и дочерьми разъяснительные беседы о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, — написал Александр Павлов.

аа

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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