Горсовет Николаева уже в третий раз пытается найти компанию для сортировки мусора: конкурс состоится 31 августа

Действующий полигон ТБО под Николаевом. Фото: архив «НикВести»

В Николаеве в третий раз объявили конкурс на определение компании, которая построит и будет управлять комплексом по сортировке бытовых отходов. Он состоится 31 августа в департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

Объявление о конкурсе опубликовано на сайте Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Победитель конкурса должен организовать работу комплекса по сортировке бытовых отходов, инвестировать в необходимое оборудование и наладить переработку отсортированного сырья. Также от участников ожидают собственной концепции работы комплекса или инвестиционной программы, подтвержденного опыта реализации проектов в сфере обращения с отходами, финансовой состоятельности и земельного участка для размещения сортировочных мощностей.

Одним из критериев конкурса станет и скорость запуска комплекса. Наивысшую оценку получат предложения, предусматривающие ввод его в эксплуатацию менее чем за 10 месяцев. Также конкурсная комиссия будет учитывать долю дохода, которую компания готова направлять КП «Николаевкоммунтранс» на содержание городского полигона, а также возможность обеспечить комплекс собственным электроснабжением с использованием возобновляемых источников энергии.

Ситуация со строительством сортировочной линии в Николаеве

Николаев же дважды объявлял аналогичный конкурс, однако определить оператора тогда не удалось.

В 2024 году депутаты утвердили порядок работы комплекса по сортировке ТБО и объявили инвестиционный конкурс. Первый конкурс не состоялся, а во втором победило ООО «Waste To Energy Niko». Однако компания набрала лишь минимально необходимый балл, а депутаты и тогдашний глава ОГА Виталий Ким раскритиковали закрытость процедуры и невыгодные условия.

Правоохранительные органы возбудили дело и провели обыски в горсовете. На сессии 28 августа депутаты не поддержали утверждение договора с победителем. После чего городские власти начали готовить новые условия конкурса. Александр Сенкевич заявил, что процесс будет публичным, с привлечением международных партнеров, в частности из Дании.

На сессии депутаты должны были утвердить обновленный порядок работы комплекса по сортировке бытовых отходов. Но в марте 2026 года голосование провалилось. Однако его утвердили через месяц — в мае.

На повторный конкурс по определению компании, которая построит и будет управлять комплексом по сортировке мусора в Николаеве, подала заявку только одна компания — ООО «ЛНК Ресайслинг» из украинско-американской группы «ЛНК». Французская компания Veolia, которая ранее проявляла интерес к участию, заявку не подала.

Однако победителя не определили. Единственный участник не набрал необходимого количества баллов от комиссии.

В целом вопрос сортировки мусора в Николаеве поднимался еще в 2019 году, когда потребность в двух линиях оценили примерно в 10 миллионов гривен. Тогда мэр Александр Сенкевич настаивал, что расходы должны взять на себя инвесторы, а не городской бюджет. Хотя была принята программа обращения с отходами, до ее реализации так и не дошло.

Верховный Суд признал бездействие горсовета противоправным и обязал построить сортировочную линию, ведь полигон, работающий с 1972 года, исчерпал свой ресурс.