 В Первомайском районе обнаружили четыре несанкционированные свалки

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Главная Новости Экология 1:15, 30 июля, 2026

В Первомайском районе обнаружили четыре несанкционированные свалки

Незаконні сміттєзвалища на Миколаївщині. Фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуНезаконные свалки в Николаевской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Первомайском районе Николаевской области государственные инспекторы выявили четыре стихийные свалки общей площадью около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Нарушения фиксировались с 23 по 29 июля на территории Первомайской и Арбузинской общин.

На участках обнаружили твёрдые бытовые и строительные отходы, однако установить их владельцев в ходе проверки не удалось.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуГосударственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуГосударственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Экоинспекция направила письма в органы местного самоуправления с требованием убрать отходы и привести территории в порядок, ведь по закону убирать заброшенные свалки должны именно местные власти или госадминистрации. Контроль за ликвидацией продолжается.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева коммунальщики убрали стихийную свалку возле жилого дома на Богоявленском проспекте.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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