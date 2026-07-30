В Первомайском районе обнаружили четыре несанкционированные свалки

Незаконные свалки в Николаевской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Первомайском районе Николаевской области государственные инспекторы выявили четыре стихийные свалки общей площадью около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Нарушения фиксировались с 23 по 29 июля на территории Первомайской и Арбузинской общин.

На участках обнаружили твёрдые бытовые и строительные отходы, однако установить их владельцев в ходе проверки не удалось.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Экоинспекция направила письма в органы местного самоуправления с требованием убрать отходы и привести территории в порядок, ведь по закону убирать заброшенные свалки должны именно местные власти или госадминистрации. Контроль за ликвидацией продолжается.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева коммунальщики убрали стихийную свалку возле жилого дома на Богоявленском проспекте.