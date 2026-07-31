 Между Коблевым и Виноградным обнаружили самовольную свалку

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Главная Новости Экология 21:04, 31 июля, 2026

Между Коблевым и Виноградным обнаружили самовольную свалку

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкционированная свалка в Коблевской общине. Фото: экоинспекция

В Коблевской общине Николаевского района обнаружили несанкционированную свалку вдоль грунтовой дороги между селами Коблево и Виноградное.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Инспекторы обследовали участок после обращения граждан через электронный сервис «ЭкоЗагроза» и подтвердили наличие скопившегося мусора.

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкционированная свалка в Коблевской общине. Фото: экоинспекция
Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкционированная свалка в Коблевской общине. Фото экоинспекции

Государственная экологическая инспекция направила требование в исполнительный комитет Коблевского сельского совета с просьбой привести территорию в порядок. Согласно законодательству, именно местные власти отвечают за ликвидацию свалок с неустановленным владельцем отходов.

Несанкціоноване сміттєзвалище у Коблівській громаді. Фото екоінспекціяНесанкционированная свалка в Коблевской общине. Фото: экоинспекция

Напомним, что в Первомайском районе Николаевской области государственные инспекторы выявили четыре стихийных мусорных свалки общей площадью около 1000 квадратных метров.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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