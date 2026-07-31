Между Коблевым и Виноградным обнаружили самовольную свалку
-
- Тамила КсенжикКорреспондент
-
В Коблевской общине Николаевского района обнаружили несанкционированную свалку вдоль грунтовой дороги между селами Коблево и Виноградное.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
Инспекторы обследовали участок после обращения граждан через электронный сервис «ЭкоЗагроза» и подтвердили наличие скопившегося мусора.
Государственная экологическая инспекция направила требование в исполнительный комитет Коблевского сельского совета с просьбой привести территорию в порядок. Согласно законодательству, именно местные власти отвечают за ликвидацию свалок с неустановленным владельцем отходов.
Напомним, что в Первомайском районе Николаевской области государственные инспекторы выявили четыре стихийных мусорных свалки общей площадью около 1000 квадратных метров.
Последние новости про: Экология
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести