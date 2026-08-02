В Вознесенске мужчина упал в трёхметровую яму: его доставили в больницу

В Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трёхметровую яму. Фото: ГСЧС

В Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трехметровую яму.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Из-за полученных травм мужчина не смог самостоятельно выбраться.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью носилок и специальных фиксирующих устройств осторожно подняли пострадавшего на поверхность и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трехметровую яму. Фото: ГСЧС В Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трёхметровую яму. Фото: ГСЧС

Напомним, жители дома на проспекте Центральном в Николаеве сообщили о яме с нечистотами на проезжей части улицы Глиба Бабича. По их словам, проблема не решается уже около двух месяцев.