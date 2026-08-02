 В Вознесенске мужчина упал в трёхметровую яму: его доставили в больницу

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Главная Новости Инциденты 10:16, 02 августа, 2026

В Вознесенске мужчина упал в трёхметровую яму: его доставили в больницу

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНСВ Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трёхметровую яму. Фото: ГСЧС

В Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трехметровую яму.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Из-за полученных травм мужчина не смог самостоятельно выбраться.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью носилок и специальных фиксирующих устройств осторожно подняли пострадавшего на поверхность и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНСВ Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трехметровую яму. Фото: ГСЧС
У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНСВ Вознесенске Николаевской области 53-летний мужчина упал в трёхметровую яму. Фото: ГСЧС

Напомним, жители дома на проспекте Центральном в Николаеве сообщили о яме с нечистотами на проезжей части улицы Глиба Бабича. По их словам, проблема не решается уже около двух месяцев.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.
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