В центре Николаева уже два месяца стоит яма с нечистотами: жители обратились в горсовет

Яма с нечистотами в центре Николаева. Фото Контакт-центра Николаевского городского совета

Жители дома на проспекте Центральном в Николаеве сообщили о яме с нечистотами на проезжей части улицы Глеба Бабича. По их словам, проблема не решается уже около двух месяцев.

Об этом говорится в обращении в контакт-центр городского совета.

— Это уже два месяца, не меньше, и никому нет до этого дела. Вонь стоит ужасная, на улице жара, это и распространение инфекций, да и просто невозможно окна открыть. Прошу активно вмешаться в эту ситуацию, прошу срочно устранить этот кошмар посреди улицы в центре города, — говорится в обращении.

Жители жалуются, что из-за утечки сточных вод в районе стоит неприятный запах, который усиливается из-за жары. Они также отмечают, что опасаются санитарных рисков и не могут открывать окна в квартирах.

Яма с нечистотами в центре Николаева. Фото Контакт-центра Николаевского городского совета Яма с нечистотами в центре Николаева. Фото Контакт-центра Николаевского городского совета

Жители просят городские власти убрать нечистоты и объяснить, почему проблему не решили за два месяца.

Напомним, что в Бугском лимане в Николаеве обнаружили загрязнённую воду, похожую на канализационные стоки. Экологи выясняют, как они попали в водоём.