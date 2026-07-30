 В центре Николаева уже два месяца стоит яма с нечистотами: жители обратились в горсовет

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Главная Новости Общество 11:43, 30 июля, 2026

В центре Николаева уже два месяца стоит яма с нечистотами: жители обратились в горсовет

Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської радиЯма с нечистотами в центре Николаева. Фото Контакт-центра Николаевского городского совета

Жители дома на проспекте Центральном в Николаеве сообщили о яме с нечистотами на проезжей части улицы Глеба Бабича. По их словам, проблема не решается уже около двух месяцев.

Об этом говорится в обращении в контакт-центр городского совета.

— Это уже два месяца, не меньше, и никому нет до этого дела. Вонь стоит ужасная, на улице жара, это и распространение инфекций, да и просто невозможно окна открыть. Прошу активно вмешаться в эту ситуацию, прошу срочно устранить этот кошмар посреди улицы в центре города, — говорится в обращении.

Жители жалуются, что из-за утечки сточных вод в районе стоит неприятный запах, который усиливается из-за жары. Они также отмечают, что опасаются санитарных рисков и не могут открывать окна в квартирах.

Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської радиЯма с нечистотами в центре Николаева. Фото Контакт-центра Николаевского городского совета
Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської радиЯма с нечистотами в центре Николаева. Фото Контакт-центра Николаевского городского совета

Жители просят городские власти убрать нечистоты и объяснить, почему проблему не решили за два месяца.

Напомним, что в Бугском лимане в Николаеве обнаружили загрязнённую воду, похожую на канализационные стоки. Экологи выясняют, как они попали в водоём.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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