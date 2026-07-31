В Николаеве планируют разработать новую жилищную стратегию — помогут немецкие партнеры

Николаев, Николаевская область, архивное фото «НикВести»

В Николаеве создали рабочую группу, которая должна разработать жилищную стратегию общины и план её реализации. Городу в этом будет помогать одно из подразделений Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.

Соответствующее распоряжение 27 июля подписал первый заместитель городского головы Виталий Луков, пишут «НикВести».

В рабочую группу вошли представители департаментов городского хозяйства, архитектуры, экономического развития и социальной защиты, районных администраций, коммунальных учреждений и предприятий. Возглавил её первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов.

Группа должна проанализировать состояние жилого фонда Николаева, определить основные проблемы и потребности, а также подготовить предложения по восстановлению, строительству и управлению жильем.

Как пояснил в комментарии «НикВести» Виталий Луков, город будет разрабатывать документ с учётом нового закона о жилищной политике.

— Это технологический вопрос, чтобы скоординировать действия всех наших подразделений, участвующих в проекте, в рамках которого одно из подразделений GIZ будет помогать нам разрабатывать местную жилищную программу, — сказал он.

По его словам, будущая стратегия будет касаться аренды жилья, строительства новых многоквартирных домов и других направлений городской жилищной политики.

— У нас сейчас приняли новый закон — он в большинстве своем вступит в силу после окончания военных действий. Приватизация жилья уже будет остановлена. Будет исключительно аренда, которая делится на: социальное жилье и обычное жилье. То есть те, кто не успеет приватизировать свое жилье, в дальнейшем будут арендаторами коммунального жилья. Это один из аспектов. А есть и другие: строительство многоквартирных домов и так далее. То есть это нужно для того, чтобы разработать такую программу с учетом нового законодательства, — пояснил Виталий Луков.

После разработки документ должны вынести на общественное обсуждение, а затем — на рассмотрение депутатов городского совета.

— Мы будем в определенной степени пилотным городом. В дальнейшем, возможно, появятся первые экспериментальные проекты для общин, которые уже будут иметь такую программу, — добавил Виталий Луков.

Напомним, в Николаеве планируют принять новую редакцию Правил благоустройства города. Документ, который должен заменить правила 2007 года, предлагает не только обновить требования к содержанию города, но и внедрить новые подходы к безбарьерности, видеонаблюдению, внешнему виду фасадов, обращению с отходами и ответственности владельцев зданий.