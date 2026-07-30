 В Николаеве планируют обновить правила благоустройства: обязательные камеры и новые требования к фасадам

  • четверг

    30 июля, 2026

  • 27.2°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 30 июля , 2026 четверг

  • Николаев • 27.2° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 6:45, 30 июля, 2026

В Николаеве планируют обновить правила благоустройства: обязательные камеры и новые требования к фасадам

Миколаїв Миколаївська область, архівне фото «НикВести»Николаев, Николаевская область, архивное фото «НикВести»

В Николаеве планируют принять новую редакцию Правил благоустройства города. Документ, который должен заменить правила 2007 года, предлагает не только обновить требования к содержанию города, но и внедрить новые подходы к безбарьерности, видеонаблюдению, внешнему виду фасадов, обращению с отходами и ответственности владельцев зданий.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 29 июля, пишут «НикВести».

Проект решения подготовил департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета. Его планировали вынести на рассмотрение без предварительного обсуждения, однако члены комиссии отказались рассматривать его и взяли время на изучение.

Реклама

— Там 47 страниц. Документ нужно посмотреть, изучить и принять, ведь это же наша сфера деятельности, — сказал председатель комиссии Дмитрий Иванов.

— То, что я вижу, — это постичь непостижимое. Очень много информации. Это нужно проанализировать, потому что у меня возникло много вопросов по поводу реализации, контроля, внедрения и финансирования. Я думаю, каждый из депутатов захочет более тщательно рассмотреть это, — сказала депутат Елена Шапошникова.

Однако первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов представил ключевые моменты обновленных правил благоустройства.

Одно из нововведений — требование предусматривать системы локального видеонаблюдения при новом строительстве, капитальном ремонте или комплексном благоустройстве дворов, парков, остановок, парковок и других общественных пространств. Камеры планируется интегрировать в городскую систему видеонаблюдения.

Отдельный раздел посвящен безбарьерности. Документ запрещает создавать какие-либо препятствия на маршрутах людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения — в частности, загромождать пандусы, понижения бордюров и тактильные элементы. Владельцев также обязывают обеспечивать безопасные временные маршруты во время ремонтов и восстанавливать поврежденные элементы доступности.

Скриншот презентації щодо оновлених Правил благоустрою МиколаєваСкриншот презентации об обновленных Правилах благоустройства Николаева

Проект также устанавливает новые требования к содержанию территорий. В частности, собственники и пользователи зданий должны иметь договоры на вывоз бытовых и строительных отходов, установить урны у входов в коммерческие помещения, убирать прилегающую территорию и восстанавливать поврежденные элементы благоустройства за свой счет.

Среди запретов — складирование строительных материалов за пределами строительных площадок без согласования, сжигание листьев и мусора, смешивание строительных и опасных отходов с бытовыми, а также блокирование пандусов и понижений бордюров снегом или другими предметами.

Скриншот презентації щодо оновлених Правил благоустрою МиколаєваСкриншот презентации об обновленных Правилах благоустройства Николаева

Еще одно направление касается эстетики города. Правила предусматривают, что фасады зданий, вывески, реклама, малые архитектурные формы и указатели должны соответствовать единым требованиям, которые в дальнейшем будет утверждать исполком городского совета. Самовольно изменять внешний вид фасадов или устанавливать конструкции без согласования запрещается.

Скриншот презентації щодо оновлених Правил благоустрою МиколаєваСкриншот презентации об обновленных Правилах благоустройства Николаева

Напомним, в Николаеве создали рабочую группу, которая будет заниматься вопросами развития рынка наружной рекламы, упорядочением рекламных конструкций и подготовкой предложений по их размещению в городе.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Департамент ЖКХ

Жителям Терновки сделают перерасчет за вывоз мусора из-за двойных платежек
В Николаеве не определили компанию для сортировки мусора: единственный участник не прошел оценку
Прокуратура в суде требует от подрядчиков в Николаеве более ₴3,4 млн штрафов
Реклама
Читайте также:
новости
На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

Алина Квитко
новости
В Еланецкой громаде три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

Юлия Лукьяненко
новости
Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

Алина Квитко
новости
В гимназии в Терновке не могут оборудовать укрытие из-за нехватки средств и старой котельной

Юлия Лукьяненко
новости
Николаев снова ищет проектантов для восстановления 68 домов за деньги Всемирного банка

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Департамент ЖКХ

Прокуратура в суде требует от подрядчиков в Николаеве более ₴3,4 млн штрафов
В Николаеве не определили компанию для сортировки мусора: единственный участник не прошел оценку
Жителям Терновки сделают перерасчет за вывоз мусора из-за двойных платежек

На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

РЕКЛАМА

Шале у Тилигульского лимана: «Vento» приглашает на отдых

3 часа назад

Главное сегодня