В Николаеве планируют обновить правила благоустройства: обязательные камеры и новые требования к фасадам

Николаев, Николаевская область, архивное фото «НикВести»

В Николаеве планируют принять новую редакцию Правил благоустройства города. Документ, который должен заменить правила 2007 года, предлагает не только обновить требования к содержанию города, но и внедрить новые подходы к безбарьерности, видеонаблюдению, внешнему виду фасадов, обращению с отходами и ответственности владельцев зданий.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 29 июля, пишут «НикВести».

Проект решения подготовил департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета. Его планировали вынести на рассмотрение без предварительного обсуждения, однако члены комиссии отказались рассматривать его и взяли время на изучение.

Реклама

— Там 47 страниц. Документ нужно посмотреть, изучить и принять, ведь это же наша сфера деятельности, — сказал председатель комиссии Дмитрий Иванов. — То, что я вижу, — это постичь непостижимое. Очень много информации. Это нужно проанализировать, потому что у меня возникло много вопросов по поводу реализации, контроля, внедрения и финансирования. Я думаю, каждый из депутатов захочет более тщательно рассмотреть это, — сказала депутат Елена Шапошникова.

Однако первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов представил ключевые моменты обновленных правил благоустройства.

Одно из нововведений — требование предусматривать системы локального видеонаблюдения при новом строительстве, капитальном ремонте или комплексном благоустройстве дворов, парков, остановок, парковок и других общественных пространств. Камеры планируется интегрировать в городскую систему видеонаблюдения.

Отдельный раздел посвящен безбарьерности. Документ запрещает создавать какие-либо препятствия на маршрутах людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения — в частности, загромождать пандусы, понижения бордюров и тактильные элементы. Владельцев также обязывают обеспечивать безопасные временные маршруты во время ремонтов и восстанавливать поврежденные элементы доступности.

Скриншот презентации об обновленных Правилах благоустройства Николаева

Проект также устанавливает новые требования к содержанию территорий. В частности, собственники и пользователи зданий должны иметь договоры на вывоз бытовых и строительных отходов, установить урны у входов в коммерческие помещения, убирать прилегающую территорию и восстанавливать поврежденные элементы благоустройства за свой счет.

Среди запретов — складирование строительных материалов за пределами строительных площадок без согласования, сжигание листьев и мусора, смешивание строительных и опасных отходов с бытовыми, а также блокирование пандусов и понижений бордюров снегом или другими предметами.

Скриншот презентации об обновленных Правилах благоустройства Николаева

Еще одно направление касается эстетики города. Правила предусматривают, что фасады зданий, вывески, реклама, малые архитектурные формы и указатели должны соответствовать единым требованиям, которые в дальнейшем будет утверждать исполком городского совета. Самовольно изменять внешний вид фасадов или устанавливать конструкции без согласования запрещается.

Скриншот презентации об обновленных Правилах благоустройства Николаева

Напомним, в Николаеве создали рабочую группу, которая будет заниматься вопросами развития рынка наружной рекламы, упорядочением рекламных конструкций и подготовкой предложений по их размещению в городе.