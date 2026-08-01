 Дрон ударил по АЗС в Николаевском районе: среди пострадавших 4-летняя девочка

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Главная Новости Инциденты 15:36, 01 августа, 2026

Дрон ударил по АЗС в Николаевском районе: среди пострадавших 4-летняя девочка

1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Ілюстративне фото1 августа россияне нанесли удар по АЗС в Николаевской области. Иллюстративное фото

Днем 1 августа российские войска атаковали с помощью беспилотника «Клин» автозаправочную станцию в Николаевском районе. В результате удара пострадали трое членов одной семьи, среди которых четырехлетний ребенок.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

По предварительной информации, ранения получили 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка.

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Все пострадавшие получили легкие травмы. В настоящее время они проходят медицинское обследование.

Также 1 августа российские войска дважды атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрелов повреждено гражданское судно и ранен 60-летний мужчина.

Обстрелы АЗС в Николаевской области

О первой атаке россиян на АЗС в Николаевской области стало известно 2 июля. В Николаевском районе российский «Shahed» попал в автозаправочную станцию в Константиновской общине. В результате удара погиб 45-летний мужчина. Еще двое мужчин в возрасте 33 и 44 лет получили ранения. Одного из них госпитализировали в тяжелом, но стабильном состоянии, другого — в состоянии средней тяжести. Удар полностью уничтожил здание АЗС и три легковых автомобиля.

После этого глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области создадут специальный чат для владельцев автозаправочных станций. Через него их будут оперативно информировать об угрозе ударов российских беспилотников.

В течение следующих нескольких суток под атаку попали уже несколько населенных пунктов, в которых были повреждены АЗС.

Одной из них была заправка компании SOCAR, где сообщили, что атака произошла на АЗС в селе Нечаяне. Персонал в тот момент находился в укрытии. Позже стало известно, что Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и передало ему официальную ноту протеста в связи с ударом по заправке.

7 июля в правительстве объявили об усилении мер безопасности на автозаправочных станциях в прифронтовых регионах из-за систематических российских ударов по топливной инфраструктуре.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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