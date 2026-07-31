168 семей на Николаевщине получили агрогранты на развитие хозяйства

168 семей в Николаевской области получили агрогранты на развитие собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ»

Две громады Николаевской области — Березнеговатская и Ингульская — стали участниками проекта «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине». 168 семей уже получили агрогранты для развития собственного хозяйства, а в еще одной громаде продолжается регистрация.

Об этом сообщили «НикВести» в благотворительном фонде «Каритас Николаев УГКЦ».

Проект реализуется в рамках направления Livelihood, в рамках которого предоставляются агрогранты на развитие собственного хозяйства. Он стартовал в апреле этого года. В Николаевской области проект реализует «Каритас Николаев УГКЦ» при поддержке американского правительства через Государственный департамент США (U.S. Department of State).

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Как рассказала агроэксперт проекта БФ «Каритас Николаев УГКЦ» Анастасия Полуектова, в двух громадах — Березнеговатской и Ингульской — проект уже завершен. Гранты получили 168 семей. Сумма одного гранта составляла до 37,8 тысячи гривен.

— На эти средства можно было приобрести всё, что касается сельского хозяйства, растениеводства, животноводства, птицеводства. Были выбраны Березнеговатская и Ингульская громады, потому что здесь люди больше всего пострадали внутри страны. Многие из них имеют статус ВПЛ — это люди из Херсонской области. Это ближайшее убежище, где люди смогли продолжить жизнь или начать её заново, — отметила Анастасия Полуектова.

Помощь получили переселенцы из зон боевых действий и местные жители, пострадавшие от войны: у них было разрушено имущество или возникли проблемы со здоровьем. На гранты покупали птицу, поросят, системы полива, бочки для воды, садовый инвентарь, электрокосилки, секаторы, мотоблоки, брудеры, инкубаторы.

168 семей в Николаевской области получили агрогранты для развития собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ» 168 семей в Николаевской области получили агрогранты для развития собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ» 168 семей в Николаевской области получили агрогранты для развития собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ»

Анастасия Полуектова отметила, что гранты стали не только финансовой, но и психологической поддержкой.

— Дело не столько в деньгах, сколько в психологическом состоянии человека, который вынужден переселяться или остается здесь без средств к существованию. Это то, что имеет значение для будущего. Не просто коробка с продуктами, которая есть сегодня, а завтра уже нет. А на перспективу, которую люди смогут реализовать в этом и следующем году. За счет этих денег человек может приобрести и мотоблок, и мотокосу и обеспечивать себя финансово, выполняя работы и помогая своим односельчанам, — рассказала агроэксперт.

В Воскресенской громаде регистрация ещё продолжается. Там запланировано выдать 32 гранта.

168 семей в Николаевской области получили агрогранты для развития собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ» 168 семей в Николаевской области получили агрогранты для развития собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ»

Один из грантов уже получила многодетная семья. Александр Диденко рассказал, что средства пришлись очень кстати, поскольку у него трое маленьких детей.

— У меня трое маленьких детей. Их нужно кормить. Младший ребёнок ещё не ходит в школу, только в детский сад. Старший ребёнок ходит в третий класс, средний — в первый класс. Для детей будут свежие яйца, мясо, — рассказал Александр.

На грантовые средства он купил мотоблок для обработки земли, систему капельного орошения для огорода, профессиональный брудер для выращивания и обогрева цыплят, самих птиц и корм для них. По словам Александра, своими силами семья не смогла бы всё это приобрести.

— Сумма, в принципе, очень большая, поэтому, например, мотоблок я бы ни за что не взял. Может, «капельку» как-нибудь и взяли бы. Может, сделали бы ещё какой-нибудь ящик своими силами, но такой профессиональный брудер мы бы, конечно, не купили, — отметил Александр.

168 семей в Николаевской области получили агрогранты для развития собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ» 168 семей в Николаевской области получили агрогранты на развитие собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ» 168 семей в Николаевской области получили агрогранты на развитие собственного хозяйства. Фото: «Каритас Николаев УГКЦ»

Еще один грант получила Наталья Куделина. Она — переселенка из села Константинополь в Донецкой области. Женщина рассказала, что у них были поженные огороды, но пришлось бежать от обстрелов с тем, что смогли.

— Уже начались обстрелы. Мы уже боялись оставаться там. И вот так в один день собрались: что смогли взять, то и взяли. Всё там осталось. По дороге нас пропускали. Мы только говорили, что выезжаем из Донецкой области, и все говорили: «Проезжайте». Ехали мы ночью. Днём было очень рискованно. В 10, в половине десятого начинали «крыть» (обстреливали, — прим.). Это был ужас, много людей погибло там, — поделилась Наталья.

В Николаевскую область Наталья приехала в 2024 году. Как она рассказывает, думали, что ненадолго, но остались.

Грант, по словам Натальи, очень помог, поскольку семья осталась без работы. На средства гранта купили капельное орошение, мотоблок, сетку для затенения, домашнюю птицу.

— Выращиваем перец. Посадили сладкий «Ломино», посадили «Викторию» — крупный, сладкий. Посадили фиолетовый и горький. Посадили картофель, лук, чеснок. Все, что можно, сажаем. У меня три сестры, три племянника в Украине. Помогаем, высылаем деньги, — рассказала Наталья.

«Каритас Николаев УГКЦ» продолжает проект в Воскресенской общине, где жителям рассказывают о грантовых программах и о том, как принять в них участие. Помимо выдачи грантов, также запланированы сессии с агроэкспертами и групповые сессии, где люди могут поделиться собственным опытом и переживаниями. Анастасия Полуектова также отметила, что дополнительно будет оказываться помощь в ремонте сараев и помещений для животных, которые будут использоваться зимой.

Напомним, в двух приютах для переселенцев в Николаевской области — в Мешково-Погорелово и Весняном — провели ремонт в комнатах и санузлах, приспособив их для людей с инвалидностью.

